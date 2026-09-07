Francisco Cerúndolo se quedó con las ganas de llegar más lejos en el US Open y lograr su mejor actuación en un torneo grande. El tenista nacional cayó ante el belga Alexander Blockx por 3-6, 6-4, 7-5 y 7-5 en los octavos de final. Con este duro resultado adverso, quedó eliminado del campeonato que se disputa cada temporada en Nueva York.

El jugador venía de lograr una victoria memorable tras remontar dos sets ante Taylor Fritz, actual número 10 del mundo. Sin embargo, en esta oportunidad tuvo una actuación bastante irregular y terminó cediendo ante un gran exponente de la nueva camada. Blockx, de 21 años y ex número 1 junior, jugó mucho mejor los puntos importantes para llevarse la victoria.

Un factor decisivo en el desarrollo del encuentro fue la eficacia de ambos jugadores para capitalizar sus respectivas oportunidades. Cerúndolo, actual 25° del ranking oficial ATP, exhibió apenas un 17% de efectividad al concretar 3 de 17 break points. El jugador belga mostró gran solvencia defensiva y no perdonó en absoluto los repetidos errores forzados del argentino.

El camino en el torneo estadounidense

El representante nacional llegó a Nueva York como el 24° preclasificado del cuadro principal de este prestigioso campeonato. Gracias a sus primeros triunfos, consiguió por primera vez en su carrera avanzar hasta la segunda semana del certamen. Tras consumarse su reciente derrota en el estadio, ya no quedan tenistas argentinos compitiendo en el cuadro de individuales.

El recorrido del argentino comenzó con una sólida victoria en sets corridos ante el jugador austríaco Filip Misolic. Luego la exigencia física aumentó considerablemente y debió disputar dos partidos extenuantes que se definieron en el quinto set. Primero derrotó al alemán Jan-Lennard Struff y después protagonizó una épica remontada frente a Fritz en el escenario principal.

Ese triunfo previo le había permitido igualar su mejor actuación histórica en los certámenes del circuito profesional de tenis. Antes de esta edición norteamericana, el jugador había llegado a esa misma instancia en Roland Garros y el Australian Open. Lamentablemente, no logró quebrar esa dura barrera estadística durante su intenso paso por las veloces canchas de cemento.

El joven verdugo y los próximos desafíos

Esta resonante victoria convirtió rápidamente a Blockx en una de las grandes sensaciones deportivas de todo el torneo estadounidense. El joven europeo, quien marcha 34° de la clasificación internacional, venía de superar de forma sorpresiva al italiano Flavio Cobolli. En la instancia de cuartos de final deberá enfrentar al ganador del cruce entre Learner Tien y el ruso Karen Khachanov.

El enfrentamiento ante Cerúndolo no fue el primer cruce en el historial profesional oficial entre ambos y talentosos competidores. Ya se habían medido previamente en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid durante el pasado mes de mayo. En aquella recordada oportunidad disputada sobre polvo de ladrillo, el resultado final también resultó favorable para el jugador belga.

A pesar de la amarga eliminación sufrida, el jugador argentino completó una gira que le permitió recuperar su mejor nivel. Llegó al torneo con un récord negativo de un triunfo y tres derrotas tras caer prematuramente en Montreal y Cincinnati. Las instalaciones de Flushing Meadows le devolvieron una marcha competitiva que le permitió encadenar tres valiosas victorias consecutivas.

La próxima cita en el calendario deportivo para la raqueta nacional será vistiendo los colores del país en la Copa Davis. El tradicional torneo por equipos se disputará en la provincia de Neuquén durante los días 19 y 20 de septiembre. Allí el tenista asumirá la enorme responsabilidad de oficiar como el singlista número 1 de Argentina frente al combinado de Turquía.