La ciudad autónoma española de Ceuta solicitó al Gobierno de España el cierre inmediato de la frontera con Marruecos y el despliegue del Ejército tras una nueva ola migratoria que, según las autoridades locales, provocó una situación de emergencia humanitaria y social.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, miles de jóvenes marroquíes se concentraron en la zona fronteriza con la intención de ingresar al enclave español. En medio de una escasa presencia policial, cientos lograron superar la valla fronteriza y acceder al territorio.

La situación también se agravó por el ingreso de migrantes a través del espigón del Tarajal, lo que motivó una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta para analizar la crisis.

El alcalde-presidente de la ciudad, Juan Vivas, aseguró que el enclave atraviesa una "absoluta emergencia humanitaria y social". Según detalló, en los últimos nueve días ingresaron 1.500 migrantes por vía marítima, con un promedio cercano a las 200 personas por jornada.

Como consecuencia, los centros de acogida se encuentran saturados y las autoridades locales advirtieron que la capacidad de respuesta quedó ampliamente superada.

Ante este escenario, el Ministerio del Interior de España informó que trabaja de manera coordinada para atender la situación. Además, el ministro Fernando Grande-Marlaska anunció que viajará a Ceuta para supervisar el operativo y evaluar nuevas medidas.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, por lo que históricamente representan uno de los principales puntos de presión migratoria.

Pese al incremento registrado en los últimos días, el principal corredor de ingreso irregular a España continúa siendo el archipiélago de Canarias, ubicado frente a las costas del continente africano.