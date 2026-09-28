San Juan se prepara para una temporada hídrica excepcional después de años de déficit, pero el mayor volumen de agua también obliga a los productores a mirar un problema que puede aparecer en algunas zonas cultivadas. Sergio Armando López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson confirmó que el ingreso de agua a los canales aumentó. Al mismo tiempo, advirtió por una posible suba de las napas y el revenimiento de terrenos productivos.

“Ya han subido la cota de ingreso a los canales de 28 hectómetros a 40, así que ya ha mejorado y se nota acá en las propiedades”, explicó López en diálogo con DIARIO HUARPE.

El escenario se da en un momento particular para la provincia. Recursos Hídricos proyecta aprovechar el excedente hídrico que se espera durante el verano para recargar el acuífero del Valle del Tulum mediante piletas o sectores de infiltración. El objetivo es recuperar parte del agua subterránea después de casi dos décadas de déficit. Los niveles del acuífero libre vienen descendiendo entre 1 y 3 metros por año y la extracción supera la capacidad de recarga natural.

Más agua, pero también una nueva preocupación

Para los chacareros, contar con mayor disponibilidad de agua representa una mejora frente a las dificultades de los últimos años. Sin embargo, López señaló que el incremento también puede generar efectos no deseados en determinados sectores.

“Tenemos otros problemas que se nos suscitan a futuro por las subidas de las napas”, sostuvo el dirigente, quien puso como ejemplo la zona del Médano de Oro. El temor es que una eventual elevación de las napas provoque el revenimiento de algunos terrenos que actualmente son productivos.

La situación no implica un rechazo a la mayor disponibilidad de agua. El planteo de los productores apunta a que el recurso pueda manejarse de manera preventiva, especialmente en aquellos sectores donde las condiciones del suelo hacen más vulnerable la producción.

El pedido para evitar que los terrenos se dañen

Ante ese escenario, la Sociedad de Chacareros ya planteó la necesidad de trabajar con Hidráulica en la recuperación de los sistemas de drenaje.

“Hay muchos que se han borrado”, explicó López sobre los desagües existentes en las zonas productivas. La entidad presentó notas para que comiencen los trabajos de limpieza y acondicionamiento antes de que llegue el momento de mayor disponibilidad hídrica.

“Se está trabajando en eso para que se empiece con tiempo a limpiar y a tenerlos en condiciones”, agregó.

La preocupación de los productores aparece justamente mientras la provincia analiza cómo administrar un eventual excedente. El plan oficial contempla ralentizar parte del escurrimiento para favorecer la infiltración en sectores específicos del acuífero libre, ya que dejar correr el agua por el cauce no garantiza una recarga eficiente.

El agua subterránea también necesita recuperación

El problema de fondo es que el acuífero del Valle del Tulum viene atravesando un deterioro acumulado. De acuerdo con el análisis publicado por DIARIO HUARPE, las extracciones anuales se ubican entre 400 y 500 hectómetros cúbicos, mientras que la infiltración promedio en años normales ronda entre 240 y 250 hectómetros cúbicos.

Por eso, la temporada que se aproxima presenta una situación particular: el agua que durante años faltó ahora puede convertirse en una oportunidad para recuperar parte del acuífero, pero también exige controlar cómo y dónde se distribuye en las zonas productivas.

Para los chacareros, anticiparse es clave. “No empezar a trabajar a última hora”, resumió López al explicar por qué buscan que los drenajes estén preparados antes de que llegue el momento crítico.

Las heladas, otro problema para la producción

A este escenario hídrico se agrega el impacto de las heladas sobre los cultivos tempranos. La Sociedad de Chacareros relevó pérdidas altísimas según el producto y la zona. El impacto comercial todavía no se refleja plenamente porque son cultivos de verano que comenzarán a tener mayor presencia desde fines de octubre y durante noviembre.

“Estos productos que se han helado, que se ha perdido mucho, va a influir en el futuro”, sostuvo López.

El precio final, sin embargo, todavía es una incógnita y dependerá de cuánto producto haya disponible en San Juan y de la mercadería que continúe ingresando desde otras provincias.