El inicio del Torneo Clausura tendrá una particularidad para River. Eduardo "Chacho" Coudet no podrá estar en el banco de suplentes en el debut frente a Barracas Central y deberá seguir el encuentro desde afuera debido a una sanción pendiente que arrastra desde el campeonato anterior.

El entrenador fue expulsado durante la final del Torneo Apertura y recibió una fecha de suspensión, castigo que deberá cumplir en la primera jornada del nuevo certamen. Por ese motivo, no podrá dirigir al equipo en el Monumental.

Ante su ausencia, quien asumirá la conducción desde el banco será Ariel Broggi, integrante del cuerpo técnico y principal ayudante de Coudet. Será el encargado de impartir las indicaciones durante los 90 minutos, mientras el DT observa el partido desde una ubicación habilitada fuera del campo de juego.

Más allá de esta baja circunstancial, la planificación deportiva de River no sufrirá modificaciones. Coudet trabajará durante toda la semana con normalidad en los entrenamientos y definirá el equipo titular, aunque no podrá dar instrucciones desde el banco durante el encuentro.

El Millonario buscará comenzar el Clausura con un triunfo para dejar atrás el duro golpe que significó la eliminación en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi, un resultado que el propio entrenador calificó como un "papelón".