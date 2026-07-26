Chacho Coudet y la dirigencia de River en crisis por un insólito motivo

River atraviesa un momento complejo en lo futbolístico tras el inicio del segundo semestre de 2026. Luego de la eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina, el equipo sumó una nueva derrota ante Barracas Central en el Monumental por el certamen local. Más allá de los resultados negativos, la atención se centró en un cortocircuito inesperado entre Eduardo Coudet y los dirigentes del club por el deficiente estado del terreno de juego,.

La responsabilidad del campo recae sobre el entrenador, quien solicitó un trabajo de resembrado específico para que el césped estuviera en condiciones óptimas tras el Mundial 2026,. Los especialistas advirtieron que el invierno no representaba la época ideal para estas tareas y que el porcentaje de sintético podía verse afectado.

Pese a las recomendaciones, el Chacho insistió en avanzar con las obras una vez que el plantel regresó de su pretemporada en España. Durante el encuentro, Ángel Correa lanzó un córner en lo que representó su debut, pero el suelo no mostró su mejor versión.

Este episodio generó malestar en la dirigencia y se suma a una tensión previa, donde el técnico había cuestionado a los directivos por la extensa lista de futbolistas desafectados. Al respecto, el director técnico sostuvo que los "borrados son por decisión club no suya" tras los cambios en el plantel luego de la caída en la copa nacional.

Por otro lado, Morales marcó el gol de la victoria para el conjunto visitante y en sus declaraciones posteriores, tras festejar con el gesto del Topo Gigio, afirmó que "Mi ídolo es Román". Se espera que el césped mejore para el compromiso ante Rosario Central, programado para el domingo dos de agosto por la tercera fecha.