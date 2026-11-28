Un periodista de Chaco fue detenido e imputado por atropellar y matar a un policía durante un control vial y escapar del lugar. Se trata de Romildo Lavia Rachz, quien habría señalado a otro conductor como responsable del hecho, lo que provocó que un hombre permaneciera detenido durante las primeras horas de la investigación. Sin embargo, nuevas pruebas y testimonios cambiaron el rumbo de la causa.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, sobre la Ruta Provincial 9, entre las localidades de Miraflores y Juan José Castelli. La víctima fue el sargento primero Juan José Sandoval, de 37 años, integrante de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de la Policía del Chaco.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el periodista circulaba en una Toyota Hilux blanca cuando llegó al puesto de control. Un efectivo le hizo señas con una linterna para que redujera la velocidad, pero el conductor habría cambiado de carril, acelerado y embestido a Sandoval, que estaba sentado en una silla plegable sobre la banquina.

Tras el impacto, el vehículo continuó su marcha. Un patrullero logró interceptarlo cerca del frigorífico municipal de Castelli. Según declaró uno de los policías que participó de la persecución, cuando le preguntaron por lo ocurrido, Lavia Rachz respondió: "Fue una Amarok blanca".

Por qué otro conductor estuvo detenido

A partir de esa declaración, los investigadores concentraron la búsqueda en una Volkswagen Amarok blanca. Poco después, detuvieron a un hombre de 33 años que conducía ese vehículo y que viajaba acompañado por otras cinco personas.

Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo: registró 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre. La camioneta fue secuestrada y su conductor quedó detenido mientras avanzaban las primeras medidas judiciales.

Sin embargo, los testimonios de otras personas que circulaban por la zona y de los efectivos policiales comenzaron a poner en duda esa primera hipótesis. Varios testigos afirmaron haber visto una Toyota Hilux blanca a alta velocidad en el lugar del siniestro.

Las pruebas que complicaron al periodista

Después de 48 horas de investigación, el fiscal Gerónimo Agustín Roggero ordenó un allanamiento en la vivienda de Lavia Rachz. Allí secuestraron su Toyota Hilux y registros de cámaras de seguridad.

Las primeras observaciones sobre la camioneta detectaron una marca de impacto y rastros de color azul en uno de sus laterales. Los investigadores buscan determinar si corresponden al uniforme que llevaba Sandoval o a la silla en la que estaba sentado. También encontraron fragmentos que serían compatibles con un cono de tránsito y cintas refractarias de señalización.

Con estos elementos, la fiscalía ordenó detener al periodista y dispuso la libertad del primer sospechoso por falta de mérito.

Lavia Rachz quedó imputado por homicidio culposo agravado por la fuga. Su abogado, Miguel Lukach, presentó un pedido para que recupere la libertad y sostuvo que todavía faltan incorporar las pericias oficiales. "La investigación recién comienza", afirmó al defender la situación procesal de su representado.

Tras conocerse la detención, Canal 9 del Chaco suspendió la emisión de "El Impenetrable TV", programa que conducía y coproducía el periodista.

Por su parte, la Policía del Chaco despidió con honores al sargento Juan José Sandoval, quien vivía en Juan José Castelli junto a su esposa y sus dos hijos. Además, inició gestiones para que reciba una jerarquía post mortem por haber fallecido mientras cumplía funciones.