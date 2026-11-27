Un periodista de Chaco fue detenido e imputado por la muerte de un policía que fue atropellado durante un operativo de tránsito en la localidad de Juan José Castelli. Se trata de Romildo Lavia Rachz, quien quedó bajo investigación luego de que distintas declaraciones y pericias vincularan su camioneta con el hecho.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, sobre la Ruta Provincial 9. La víctima fue identificada como Juan José Sandoval, sargento primero de la Policía del Chaco, quien realizaba un control vehicular junto a otro efectivo cuando fue embestido.

Según la reconstrucción difundida por medios nacionales, Lavia Rachz circulaba en una Toyota Hilux SRV blanca y habría impactado contra el policía. Después del hecho, el conductor se habría retirado del lugar sin asistir al agente, quien murió horas más tarde a raíz de las graves lesiones sufridas.

En un primer momento, la investigación apuntó contra otro automovilista. Se trataba de un hombre de 33 años que conducía una Volkswagen Amarok blanca y que fue demorado luego de que su test de alcoholemia arrojara 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, con el avance de la investigación, las declaraciones de testigos y las actuaciones policiales llevaron a los investigadores a incorporar al periodista entre los sospechosos.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, Lavia Rachz había declarado durante las primeras horas del procedimiento y brindado una descripción de una Amarok blanca. Esa información derivó inicialmente en la detención del otro conductor.

Las sospechas sobre el comunicador crecieron después de que efectivos de la Policía Caminera señalaran que habían visto su camioneta estacionada sobre la banquina de la ruta provincial, a unos 25 kilómetros del lugar del atropello.

Posteriormente, la Fiscalía ordenó el secuestro de la Toyota Hilux y realizó pericias sobre el vehículo. Según los resultados preliminares comunicados por las autoridades, habrían encontrado restos de un cono de tránsito.

También se secuestraron grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio del periodista, cuyo contenido quedó sujeto al análisis de la Fiscalía.

La defensa cuestionó las pruebas

La defensa de Lavia Rachz sostuvo que todavía no existen pruebas concluyentes que permitan atribuirle responsabilidad en el hecho. Su abogado, Miguel Lukach, señaló que la pericia vehicular será uno de los elementos centrales para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El periodista permanece detenido e imputado, mientras la Justicia continúa con las medidas para determinar qué vehículo atropelló al policía y establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio.