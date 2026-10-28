Un hombre de 59 años fue encontrado muerto en un campo inundado de Resistencia, Chaco, durante la tarde del martes 27 de octubre. Junto al cuerpo había una bicicleta abandonada, un elemento que quedó incorporado a la investigación para reconstruir qué ocurrió antes del fallecimiento.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14.30, en un terreno ubicado sobre calle Urquiza al 6000. Un transeúnte advirtió la presencia de un bulto en medio del agua y alertó a los policías que se encontraban en una casilla ubicada en la intersección de las calles Quijano y Urquiza.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, constataron que se trataba del cuerpo de un hombre que no presentaba signos vitales. La situación fue informada a las autoridades judiciales, que dispusieron las primeras medidas para esclarecer el caso.

Quién era el hombre encontrado en el campo inundado

La víctima fue identificada como Ricardo Ramón Fernández, de 59 años. La identificación se logró a partir de la coincidencia de sus características físicas y vestimenta con los datos aportados en una denuncia por desaparición.

Según medios locales, el hijo del hombre había denunciado que su padre se había retirado de su domicilio el lunes 26 de octubre, cerca de las 15.

La bicicleta encontrada junto al cuerpo también forma parte de las actuaciones, aunque hasta el momento no se determinó oficialmente si pertenecía a Fernández ni qué relación podría tener con su muerte.

La Justicia ordenó pericias para determinar la causa de muerte

La investigación quedó a cargo del fiscal de Investigación Penal N.º 13, Víctor Reccio, quien dispuso la intervención del médico policial, el Gabinete Científico y personal de la División Homicidios.

De acuerdo con información difundida por medios chaqueños, el examen médico preliminar indicó como probable causa de muerte un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, todavía deben establecerse las circunstancias del fallecimiento y los resultados de las pericias serán importantes para avanzar en esa dirección.

Por el momento, no se confirmó oficialmente si el hombre cayó al agua de manera accidental ni si la inundación tuvo relación directa con su muerte. La investigación continúa para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué sucedió antes de que fuera encontrado.