Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una represa municipal de Corzuela, en la provincia de Chaco, después de permanecer desaparecidos durante varias horas. Las víctimas eran dos hermanos, Bairon Sebastián Valdez, de 5 años, y Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4 años.

El caso ocurrió el domingo 25 de octubre, cuando los familiares denunciaron que los chicos habían salido de la vivienda y no sabían dónde estaban. Tras un operativo de búsqueda en el que participaron policías, bomberos voluntarios y vecinos, los cuerpos fueron hallados en el interior del espejo de agua alrededor de las 22.30.

Según la reconstrucción inicial, el padre de los dos hermanos había viajado a Las Breñas para asistir a un familiar enfermo y dejó a los tres niños al cuidado de su suegra. Cuando regresó a la vivienda, cerca de las 19.30, le informaron que los menores habían salido y desconocían su paradero.

Ante la denuncia, se desplegaron rastrillajes en la zona. Algunos vecinos afirmaron haber visto a los niños cerca de la represa, por lo que los equipos concentraron allí la búsqueda hasta encontrar sus cuerpos.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Rafart Anton, del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Charata. La funcionaria ordenó realizar autopsias para establecer las causas y el momento de las muertes, además de recibir testimonios de familiares y vecinos.

La fiscal aclaró que todavía no hay elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales. También indicó que restan pruebas por producir para reconstruir lo ocurrido.

Uno de los puntos centrales es determinar cómo ingresaron los niños al reservorio. Según las primeras informaciones, el lugar cuenta con cercado e iluminación, aunque una de las hipótesis es que los pequeños hayan pasado por debajo de las barras de protección.

La investigación también contempla el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, que podrían aportar datos sobre los últimos movimientos de los menores.

Una represa con sectores de riesgo

El reservorio municipal no está habilitado para bañarse ni para realizar actividades recreativas. Además, presenta sectores profundos y pozos que, según explicó la fiscal, pueden formarse por el efecto de las descargas de agua.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, señaló que la principal hipótesis inicial es que los niños se ahogaron, aunque aclaró que debían esperar los resultados de las autopsias para avanzar en el esclarecimiento.

Por ahora, los investigadores buscan establecer cómo llegaron los tres chicos hasta el agua y qué ocurrió antes de que fueran encontrados sin vida. La causa continúa abierta y las autoridades no confirmaron responsabilidades penales.