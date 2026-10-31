El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció este viernes 30 de octubre que los internos de las cárceles provinciales comenzaron a fabricar camas y cuchetas destinadas a las familias evacuadas por las inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. La iniciativa busca brindar asistencia a las más de 2.200 personas afectadas por la crecida del río Paraná y, al mismo tiempo, promover la capacitación laboral dentro de los establecimientos penitenciarios.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el mandatario confirmó que los trabajos ya están en marcha y que se fabricaron más de 100 unidades. La producción se realiza en talleres penitenciarios y será destinada a los centros de evacuación habilitados en las zonas más afectadas de la provincia.

"He dispuesto que los presos de las cárceles del Chaco fabriquen parte de las camas para los evacuados por el fenómeno de El Niño. Y ya lo están haciendo", expresó Zdero durante el anuncio.

El gobernador vinculó la decisión con una serie de modificaciones impulsadas en el sistema penitenciario provincial. En ese sentido, recordó las restricciones al uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles y planteó la necesidad de incorporar actividades laborales para las personas privadas de su libertad.

"Se terminó el Estado ausente y el confort para los que delinquen", afirmó el mandatario, quien consideró que la iniciativa representa un cambio en el funcionamiento de los establecimientos carcelarios.

Cómo funciona el programa de fabricación de camas

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, explicó que los trabajos comenzaron en la Unidad Penal de Resistencia, donde los internos participan en tareas de carpintería y herrería para elaborar las estructuras.

Las camas y cuchetas serán distribuidas en los centros de evacuados ubicados en el área metropolitana del Gran Resistencia, que comprende la capital chaqueña, Barranqueras y Puerto Vilelas.

El funcionario aclaró que la participación de los detenidos es voluntaria y que las actividades forman parte de un esquema de capacitación en oficios.

"No se les obliga a trabajar. Los presos están en un esquema de capacitación, de aprendizaje y también de colaboración con el Estado provincial y con la sociedad toda", sostuvo Matkovich.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es combinar la asistencia a las familias damnificadas con herramientas que favorezcan la reinserción social de los internos una vez que recuperen su libertad.

Además, anticiparon que el programa se extenderá progresivamente a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.

Más de 2.200 afectados por las inundaciones en Chaco

La emergencia hídrica mantiene en alerta a distintas localidades chaqueñas debido al avance del río Paraná. Según los últimos registros oficiales, 2.239 personas resultaron afectadas por las inundaciones, que alcanzaron a unas 630 viviendas.

Una de las localidades más perjudicadas es Puerto Vilelas, donde 1.350 habitantes tuvieron que abandonar sus hogares. De ese total, 661 fueron trasladados a centros de evacuación, mientras que otros 689 se refugiaron por sus propios medios en viviendas de familiares o amigos.

Actualmente, el Gobierno provincial mantiene cuatro centros de contención en funcionamiento y desarrolla operativos para asistir a las familias que perdieron pertenencias o debieron abandonar sus viviendas.

Las acciones incluyen distribución de alimentos, entrega de agua potable, atención sanitaria y asistencia a animales afectados por la emergencia.

Mientras continúan los trabajos de asistencia, las autoridades siguen de cerca la evolución del caudal del Paraná, que también provocó complicaciones en Corrientes. En esa provincia, una disminución temporal del nivel del agua permitió que algunas familias regresaran a sus hogares.

La fabricación de camas en las cárceles chaqueñas se incorpora así al operativo provincial para atender las necesidades de alojamiento de las personas desplazadas por las inundaciones.