La escuela Chaiu-Do-Kwan celebró sus 30 años de trayectoria con una jornada de artes marciales en el Estadio Aldo Cantoni que reunió competencias amateurs, exhibiciones y una velada profesional. El encuentro convocó a representantes de San Juan, distintas provincias del país y Chile.

La programación comenzó con exhibiciones de armas, formas musicales y kick boxing, además de un certamen de jiu-jitsu que tuvo 37 combates programados. Más tarde, el estadio recibió una cartelera profesional con 18 enfrentamientos en diferentes disciplinas.

“Fue realmente un evento muy grande, nos ha visitado gente de todos lados para el torneo”, destacó a DIARIO HUARPE Mauricio Manzano, organizador de la celebración.

Entre los participantes hubo delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Misiones y distintas localidades mendocinas, además de competidores chilenos y sanjuaninos.

La velada profesional

Durante la tarde, el Cantoni cambió su configuración para dar paso a los combates profesionales. La programación incluyó tres cinturones en jiu-jitsu y enfrentamientos de MMA y kick boxing, además de una pelea de K1, una modalidad que tiene poca presencia en la provincia.

Durante los combates preliminares hubo dos definiciones por nocaut, mientras que representantes sanjuaninos también se midieron con peleadores llegados desde Buenos Aires.

“Hemos contado con peleas nacionales, ha peleado gente de Buenos Aires contra San Juan”, señaló Manzano. Para el organizador, la magnitud de la propuesta también marcó una diferencia respecto de los últimos años: “Hace más o menos 20 años que no se está haciendo algo así en la provincia”.

Germán Pérez se consagró con 17 años

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la consagración del sanjuanino Germán Pérez, de apenas 17 años, quien consiguió el título amateur de kick boxing después de superar una molestia física durante su presentación.

“Al principio empecé un poco flojo, me dolía el hombro, le dije a mi papá si podía irme y al último dije ‘no, voy a salir’. Y hice eso, me salió”, relató tras quedarse con el título.

Pérez también destacó el acompañamiento recibido durante su preparación. “Mi papá me entrenó muy bien, Cristian Salinas también me entrenó bastante”, sostuvo.

El desafío de impulsar las artes marciales

Además de celebrar las tres décadas de Chaiu-Do-Kwan, Manzano destacó que el objetivo es generar más espacios para disciplinas que buscan recuperar presencia en San Juan.

“Hay que difundir lo que son las artes marciales mixtas, lo que es el jiu-jitsu y, por supuesto, de donde vengo, el kick boxing. Tratar de continuar con el kick boxing profesional que se perdió”, expresó.

La celebración contó además con la participación del sanjuanino Luis Armando Castro, tricampeón mundial, y cerró una jornada que reunió distintas generaciones y disciplinas en torno a los 30 años de Chaiu-Do-Kwan.