La minera australiana Challenger Gold (que cotiza en la bolsa de valores de Australia, ASX) entregó un nuevo parte de avance sobre su proyecto de oro Hualilán, ubicado en San Juan. La compañía informó los primeros resultados de su ambicioso programa de perforación de 35.000 metros, confirmando que el modelo geológico y las estimaciones de producción delineadas en su Estudio de Prefactibilidad (PFS, por sus siglas en inglés) son sólidas.

Hasta el 20 de noviembre, la empresa había completado 28 pozos de perforación sumando unos 12.900 metros. De ese total, ya se conocen los resultados de laboratorio de los primeros 10 pozos. Los datos son alentadores. El pozo más destacado, identificado como GNDD873, arrojó una intersección de 57,7 metros con una ley (la concentración de mineral en la roca) de 1,31 gramos por tonelada de oro equivalente.

Corte transversal del proyecto Hualilán que muestra cómo las perforaciones atravesaron las zonas mineralizadas del rajo abierto

Oro equivalente (AuEq) es una medida que se utiliza para combinar el valor del oro con otros minerales que aparecen en la misma roca, como la plata y el zinc, para calcular la rentabilidad total del bloque. Dentro de ese mismo pozo, se encontró un tramo de altísima ley de 7,1 metros con 5,22 gramos por tonelada.

Vista aérea del diseño del rajo abierto de Hualilán con la ubicación de los pozos de exploración ya completados (en gris) y los planificados (en azul).

De "roca estéril" a mineral rentable

Uno de los datos más importantes que arrojó esta primera tanda de perforaciones es la posibilidad de optimizar el plan de mina. Según explicó la compañía, los estudios detectaron zonas mineralizadas que actualmente estaban clasificadas como "waste" (roca estéril o desperdicio) en el diseño original del rajo abierto (la fosa de la mina).

Este hallazgo abre la puerta a una conversión de "waste-to-ore" (convertir roca considerada basura en mineral rentable). Si los estudios posteriores confirman la viabilidad, permitirá aumentar las reservas de la mina sin necesidad de hacer nuevas excavaciones, mejorando la economía del proyecto.

"Estos resultados iniciales marcan un paso alentador en la desactivación de riesgos sistemática y disciplinada de Hualilán. Ayudan a validar el modelo de recursos y apuntan a un mayor potencial dentro del diseño actual del rajo", afirmó Yohann Bouchard, CEO interino y director de Operaciones de Challenger Gold.

Hoja de ruta del desarrollo y próximos hitos

7 de diciembre de 2026. Junta General de accionistas para aprobar el segundo tramo del financiamiento de obligaciones convertibles (un tipo de deuda que luego se puede transformar en acciones de la empresa) por 30,3 millones de dólares, junto con las resoluciones asociadas.

Diciembre de 2026. Actualización del desarrollo del Proyecto Hualilán que abarca actividades de ingeniería, optimización, preparación operativa y compras.

Primer trimestre de 2027. Resultados de los estudios de optimización en curso y las actividades de planificación del desarrollo asociadas.

Primer trimestre de 2027. Publicación del Informe Técnico actualizado NI 43-101 (el estándar internacional de Canadá para certificar la viabilidad y los recursos de un proyecto minero) y el plan de mina basado exclusivamente en reservas.

Mediados de 2027. Finalización del paquete de financiamiento del proyecto y estimaciones actualizadas de los recursos minerales y las reservas.

Principios de 2029. La hoja de ruta del desarrollo sigue encaminada para respaldar la primera producción de oro.

Con un recurso estimado de 132,1 millones de toneladas que contienen aproximadamente 2,74 millones de onzas de oro equivalente, y una reserva de mineral de 62,9 millones de toneladas, la compañía tiene una base sólida para avanzar.

Para financiar la construcción, la minera ya tiene en marcha una hoja de ruta que incluye una junta general de accionistas el próximo 7 de diciembre para aprobar una emisión de obligaciones convertibles (un tipo de deuda que se puede transformar en acciones) por 30,3 millones de dólares.

Además, la empresa prevé publicar en el primer trimestre de 2027 un informe técnico actualizado y un plan de mina basado exclusivamente en reservas. A mediados de ese mismo año, esperan tener listas las estimaciones actualizadas de recursos.

"De cara a 2027, estamos enfocados en avanzar en la ingeniería y la optimización del proyecto, fortaleciendo el recurso a través de la perforación continua y la conversión de reservas, y progresando en el financiamiento necesario para llevar a Hualilán hacia la construcción y la primera producción de oro a principios de 2029", concluyó Bouchard.

Con este panorama, la mina sanjuanina suma un nuevo hito en su camino hacia la explotación, con un horizonte de producción que ya tiene fecha en el calendario.