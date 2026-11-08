La empresa australiana Challenger Gold, propietaria del proyecto de oro Hualilán en San Juan, convocó a sus accionistas a una reunión general para el próximo 7 de diciembre con el objetivo de aprobar una serie de operaciones financieras vinculadas al desarrollo de la mina. Entre los puntos centrales figura la participación de dos integrantes de su directorio, Peter Marrone y Eduardo Elsztain, en un financiamiento mediante obligaciones convertibles por un monto total comprometido de US$30,3 millones.

Según el documento oficial presentado ante los accionistas, la compañía consiguió acuerdos de suscripción por ese monto, aunque no todo el dinero fue recibido todavía. La primera etapa permitió obtener US$18 millones durante octubre, mientras que la segunda contempla otros US$12,3 millones y requiere completar las aprobaciones correspondientes. Dentro de esta última etapa se encuentran las participaciones vinculadas a Marrone y Elsztain, por un total de US$9,3 millones.

Los fondos estarán destinados a financiar actividades relacionadas con el avance de Hualilán. Entre los usos previstos figuran servicios de consultoría, ingeniería de detalle, gestión del proyecto y anticipos para la adquisición de equipos de largo plazo, principalmente destinados a los circuitos de trituración. También se contempla una parte para capital de trabajo general.

La participación de los directores

Uno de los puntos que deberá tratar la reunión es la autorización para que integrantes del directorio participen como inversores en la emisión de estos instrumentos financieros. De acuerdo con las normas de la Bolsa de Valores de Australia (ASX), determinadas operaciones entre una empresa y sus directores o personas vinculadas requieren la aprobación de los accionistas para prevenir conflictos de intereses.

En este caso, Peter Marrone, presidente no ejecutivo de Challenger Gold, suscribirá hasta 30 obligaciones convertibles, equivalentes a US$3 millones. Por su parte, entidades vinculadas al empresario argentino Eduardo Elsztain participarán con hasta 63 obligaciones, por un valor de US$6,3 millones. Cada instrumento tiene un valor nominal de US$100.000.

Las obligaciones convertibles funcionan como instrumentos de deuda: los inversores entregan fondos a la compañía y, bajo determinadas condiciones, pueden convertir esos títulos en acciones y pasar a tener una participación accionaria. En este caso, los instrumentos contemplan un interés anual del 11%, dividido entre un 6,5% pagadero en efectivo y un 4,5% que puede abonarse en efectivo o mediante acciones, según la elección del inversor.

El documento también aclara que la emisión de estos instrumentos a Marrone y Elsztain no tiene como finalidad remunerarlos ni incentivarlos por sus funciones dentro de la compañía, sino que responde a una operación de financiamiento.

La reunión general, que se realizará de manera virtual, también incluirá la consideración de otras resoluciones societarias, entre ellas la ratificación de emisiones de acciones vinculadas a operaciones de financiamiento anteriores y la consolidación accionaria realizada en julio, mediante la cual cada 20 acciones existentes pasaron a representar una nueva.

Con estas medidas, Challenger Gold busca completar el esquema de financiamiento que le permita sostener los trabajos de ingeniería, avanzar con la adquisición de equipos y continuar preparando Hualilán para su futura etapa de construcción.