Orgullo sanjuanino. Gonzalo ‘Chalo’ Molina viajará nuevamente a representar al país en unos Juegos Olímpicos en la disciplina BMX. El rawsino surgido del club Bicicross San Juan finalmente ocupó la plaza que lo llevará a viajar hasta París para codearse con el mejor BMX del mundo. Molina dialogó con DIARIO HUARPE y comentó cuáles son las sensaciones ante esta buena noticia y como se prepara de cara al primero y segundo de agosto, días en los que competirá en su disciplina.

Molina explicó que él ya se había enterado un poco antes sobre la noticia de que viajaría a los Juegos Olímpicos de París, debido a que por una cuestión de ranking, de puntos y de resultados, todo indicaba que el clasificado sería él. “Esos iban a ser los parámetros y criterios que iban a tener en cuenta para elegir al corredor que iba a representar al país. Haber recibido la confirmación oficial fue algo muy lindo y rápidamente entré en el clima. Fue una sensación de mucha felicidad”, mencionó.

Esta no será la primera competencia olímpica que tiene el ‘Chalo’ Molina, puesto que en el año 2016 participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Allí se posicionó en sexto lugar, recibiendo así un diploma olímpico. Su recorrido lo ha llevado a este punto, ya que finalizó en cuarto lugar en el mundial de 2022, lo que le permitió quedar como el mejor rankeado, en el puesto número 18.

“Estar nuevamente y oficialmente clasificado a los Juegos Olímpicos la verdad que es un orgullo. Son mis segundos juegos así que estoy muy contento. Estoy disfrutando mucho estos momentos, pero ya tengo la cabeza y el foco puesto en París”, agregó el corredor sanjuanino.

Una buena actuación en el Mundial de Bicicross del 2022 le permitió posicionarse 18º en el ranking y así conseguir su banca en los JJ.OO.

París comenzará a tener actividades deportivas desde el 26 de julio y finalizará el 11 de agosto. En el caso del BMX, Molina tendrá que esperar hasta el 1 y 2 de agosto, que serán los días que se competirá en su disciplina, teniendo el primer día como los cuartos de final y el segundo como semifinal, final y coronación.

“Estoy en Santiago del Estero para prepararme de la mejor manera. Acá tenemos las mejores pistas del país y voy a estar yendo y viniendo de San Juan hasta acá para poder entrenar”, expresó el sanjuanino.

El objetivo es claro, lograr el mejor resultado y eso el rawsino lo sabe. “Tengo la cabeza puesta en París y vamos a tratar de que todo salga de la mejor manera, teniendo una buena preparación, para poder cumplir con el objetivo que es estar en lo más alto. Vamos con muchas ganas y mucha motivación”, finalizó el sanjuanino de 29 años.

Cuándo y dónde competirá

El ‘Chalo’ Molina competirá los días jueves 1 y viernes 2 de agosto en el estadio semicubierto de BMX, ubicado en el interior del complejo ciclístico Saint-Quentin-en-Yvelines.

Dato

Es el segundo sanjuanino confirmado para los Juegos Olímpicos de París 2024. El primero de ellos fue Agustín Bugallo, quien forma parte del equipo de hockey sobre césped argentino, más conocido como Los Leones.