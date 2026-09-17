Gonzalo “Chalo” Molina consiguió la medalla de plata en BMX Racing y aportó la tercera presea sanjuanina para la Delegación Argentina en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. El piloto del Club Bicicross San Juan finalizó segundo en la carrera final y volvió a quedar entre los mejores de la competencia.

El sanjuanino completó los 400 metros con un tiempo final de 31.924 milésimas. El oro quedó en manos del colombiano Mateo Carmona, quien registró 31.804, mientras que el venezolano Jholman Sivira obtuvo la medalla de bronce con 32.769.

La tercera medalla sanjuanina

La conquista de Molina se convirtió en la tercera medalla con sello sanjuanino en esta edición de los Juegos Odesur. Las dos primeras habían llegado a través del ciclismo de ruta, con Delfina Dibella y Mateo Kalejman.

Dibella consiguió la medalla de bronce en la contrarreloj individual femenina. Kalejman, en tanto, se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj individual masculina.

De esta manera, Molina sumó una nueva presea para la delegación argentina y amplió la presencia sanjuanina en el medallero de Santa Fe 2026. El resultado se produjo en la competencia de BMX Racing disputada en Rafaela.

Otra medalla para el sanjuanino

Molina forma parte del seleccionado argentino de BMX Racing que compite en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La convocatoria oficial de Argentina incluyó al sanjuanino junto a Federico Villegas, Agustina Cavalli y Agostina Ruarte.

Antes de la definición, Molina había terminado segundo en la carrera de siembra individual masculina, resultado que lo dejó entre los protagonistas de la jornada decisiva. En esa instancia previa, el sanjuanino había registrado uno de los mejores tiempos de la competencia.

Con la plata conseguida en la final, Chalo Molina vuelve a subir al podio de unos Juegos Odesur y San Juan suma una nueva medalla en Santa Fe 2026.