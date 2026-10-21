La UEFA Champions League 2026/27 continúa este miércoles 21 de octubre con una agenda cargada de fútbol y nueve partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de liga. El cruce entre Bayern Múnich y Arsenal aparece como uno de los principales atractivos, junto con el encuentro entre Real Madrid y RB Leipzig.

El Bayern recibirá al conjunto inglés desde las 16 en el Allianz Arena. Los alemanes necesitan sumar para mejorar su posición en la tabla, mientras que Arsenal buscará sostener su buen comienzo en la competencia.

A la misma hora, el Real Madrid jugará ante Leipzig en el Santiago Bernabéu. El equipo alemán tendrá una prueba exigente frente al conjunto español, que buscará aprovechar la localía para sumar puntos importantes.

Otro de los partidos destacados será el de Inter frente a Shakhtar Donetsk. El equipo italiano contará con Lautaro Martínez como una de sus principales referencias ofensivas e intentará conseguir su primera victoria en el torneo.

Todos los partidos de la Champions de este miércoles

La jornada comenzará a las 13.45 de Argentina con dos encuentros. El resto de los partidos se disputará desde las 16.

13.45

Como vs. Manchester United — ESPN.

Lille vs. Galatasaray — Fox Sports.

16.00

Bayern Múnich vs. Arsenal — Fox Sports.

Real Madrid vs. RB Leipzig — ESPN.

Inter vs. Shakhtar Donetsk — Fox Sports 2.

Aston Villa vs. Viking — ESPN 2.

Real Betis vs. Feyenoord — ESPN 4.

Club Brujas vs. Lens — ESPN 3.

Sporting Lisboa vs. LASK Linz — Disney+ Premium.

Los argentinos, protagonistas en Europa

La fecha también tendrá participación de futbolistas argentinos. Nicolás Paz estará presente en el encuentro entre Como y Manchester United, mientras que Lautaro Martínez buscará destacarse con el Inter ante Shakhtar Donetsk.

Por su parte, el Manchester United afrontará su compromiso sin Lisandro Martínez, quien continúa fuera por lesión, según la información previa al encuentro.

La tercera jornada de la fase de liga representa una oportunidad importante para los equipos que buscan acomodarse en la clasificación y evitar complicaciones en el camino hacia la siguiente instancia del principal torneo europeo de clubes.