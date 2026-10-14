La Champions League tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada con partidos atractivos y presencia de futbolistas argentinos. Entre los encuentros más esperados aparecen Manchester City frente al Paris Saint-Germain (PSG) y Roma contra Real Madrid, dos duelos que concentrarán la atención de los hinchas.

El Manchester City se medirá con el PSG, vigente campeón de la competencia, desde las 16, hora argentina. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium y podrá verse en vivo por Disney+ Premium, según la programación informada para Argentina.

Por su parte, el Real Madrid visitará a la Roma desde las 16, en un partido que tendrá como uno de sus focos a Paulo Dybala, delantero argentino del conjunto italiano. El equipo español buscará sostener su buen comienzo en el torneo frente a un rival que intentará hacerse fuerte en condición de local.

Los argentinos que estarán en cancha

La fecha también tendrá participación argentina en otros encuentros. Alexis Mac Allister será parte del Liverpool, que visitará al LASK Linz desde las 13.45. A la misma hora, el Feyenoord recibirá al Como, equipo en el que juega Nicolás Paz.

Los partidos de la jornada ofrecerán oportunidades para que los equipos sumen puntos en la fase de liga y consoliden sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

Todos los partidos de la Champions League de este miércoles

La agenda completa, con horarios de Argentina y señales anunciadas para la transmisión, es la siguiente:

13.45: LASK Linz vs. Liverpool — ESPN.

13.45: Feyenoord vs. Como — Fox Sports.

16.00: Manchester City vs. PSG — Fox Sports y Disney+.

16.00: Roma vs. Real Madrid — ESPN.

16.00: Aston Villa vs. Fenerbahçe — ESPN 2.

16.00: Real Betis vs. Porto — Fox Sports.

16.00: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund — ESPN 3.

16.00: Slovan Bratislava vs. Stuttgart — ESPN 4.

16.00: Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas — Disney+.

La jornada completa de la segunda fecha de la fase de liga tendrá nueve partidos. Con cruces entre equipos de primer nivel y varios futbolistas argentinos involucrados, la actividad europea ofrecerá una tarde de fútbol para seguir en vivo.