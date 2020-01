Chana presenta su disco rockero "Negro" en el Universal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La cantante rockera y dramaturga Chana que presentará mañana su disco "Negro" este sábado 25 de enero a las 20.30 en la Capital Federal, consideró que la búsqueda de un sonido "muy negro en el blues o en el rock no es muy genuino en la Argentina".



Chana presentara este sábado en "El Universal" ubicado en Soria 4940, 13 canciones propias de rock y blues que hablan de su feminismo y su compromiso con la realidad, buscando revalorizar el lugar de la mujer en la música y la cultura.



El disco fue grabado en los Estudios ION y contó con la producción artística, guitarra y co-autoría musical de Javier Mattano; el bajo de Claudio Alejandro Rodríguez; la batería de Marcelo Baraj; el piano de Marco Gnoatto y la armónica de Ezequiel “Peri” Rodríguez todo mezclado y masterizado por Guillermo Mandafrina. Josi García Moreno y Nicolás Álvarez participaron en los coros.



Chana charló con Télam sobre sus canciones y su trabajo sobre dramaturga:



T:-Cómo nacieron las canciones del disco? ¿Vos con una acústica, una eléctrica o ya con la banda?



CH:- No, primero arranco yo sola, siempre busco la melodía y después no trabajo con toda la banda sino con Javier Matanó, Chesi, que es el productor artístico y el guitarrista del disco para terminar de acomodar las melodías y ajustar cuestiones de la armonía. Pero arranco sola, sí.



T:- ¿De qué querías hablar en este disco? ¿Qué temas te habían impactado? ¿O eran cuestiones más introspectivas?



CH:- Primero siempre son cuestiones interiores, pero lo que me mueve hace unos cuantos años tiene que ver con el feminismo, con la militancia. También en estos últimos 4 años de macrismo perdí a mis padres por distintos motivos, entonces tenía que ver con un poco esa oscuridad. “Negro” es la ausencia de color y para mí estos 4 años fueron, sobre todo por el contexto en el que vivíamos, de una ausencia de color en la gente y en lo que sucedía artísticamente. Para mí fueron 4 años muy complicados en ese sentido, era todo tan terrible lo que estaba pasando que me anuló un poco la fuerza de la voz. No es una contradicción, pero en este período pude terminar el disco, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo y darlo a conocer.



T:- En la Argentina había una escuela de blues muy particular durante algunos tiempos de los 80 que era la escuela de Chicago, la Mississippi o Botafogo. Con los años fueron apareciendo otras lecturas como el blues grass, el country western y bandas que lo mixturaban, que buscaban otro estilo. Qué se yo, lo que fueron en su momento Los Álamos, Támesis, hay mucho de cantautoras también que lo hacen acústico. ¿En eso te mixturaste todas esas ramas?



CH:-Sí. Bueno, te dije antes que para mí hay un estilo muy particular que es el blues argentino. No es peyorativo ni nada, lo identifico en las letras y en el audio que tiene y ahí me encuentro bastante. No intento cantar como una negra, vivo en La Boca, en Argentina, y me parece fingido cuando se hace demasiada fuerza para buscar ese sonido. Vos me preguntaste, desde Aretha Franklin a Bessie Smith esas serían mis influencias, pero estamos en universos diferentes. Lo que no me gusta es lo que es fingido o la pose. El blues argentino tiene bastante poco de eso, ahora hay todo un resurgir también, pero tiene un poquito de blues. Es un disco básicamente de rock & roll y la armónica está muy presente. La armónica de este disco es del Peri, que es el armoniquista de Dancing Mood y de Viejas Locas. Yo estaba buscando ese sonido de aquellos primeros discos de Viejas Locas, no porque me encante la banda pero sí me gustaba mucho el audio de esa armónica porque era crudo, no tenía soberbia, tenía una cosa bien a tierra que me encantaba del audio de esa armónica. Está muy presente en “Negro” la armónica.



T:- Se habla mucho de muchísimos links entre el blues y el tango. ¿Vos lo tenés o no tanto?



CH:- Yo tengo muy presente el tango mucho antes que el blues. En alguna situación universo-mental esas cosas se unen. Sobre todo en la poética del tango y en la búsqueda de los autores, en la búsqueda musical y autoral, también me siento motivada. Ya te digo, una de las primeras músicas que se escuchaba en mi casa era el tango y es muy difícil salir de ahí igual si hacés música. Me encanta cantar tango, por ejemplo.



T:- Hablabas al principio de las obras de teatro, ¿cómo es escribir, ser dramaturgia, y también componer la música? ¿Vas pensando en las dos cosas?



CH:- Es medio esquizoide, no hay un formato exacto. He escrito alguna canción o alguna obra de teatro que me di cuenta que ya estaba escrita la canción, con Relato de una Mujer pasó eso, Cierro las Puertas es un tema del primer disco Tiene que ver todo con lo que pasa adentro de mi cabeza y los agujeritos que me hago para que vaya saliendo. Sí tengo, por ejemplo, que a las chicas de México les tuve que escribir la segunda parte de “Relato de una Mujer” a pedido, tenía 3 o 4 días para escribir una obra y hay un método, un formato, una cosa que uno se sienta y se tiene que poner a trabajar. Pero hay cuestiones más de la inspiración que bajan de pronto y si tengo suerte lo escribo.



T:- ¿Cómo es tu relación con México? ¿Cómo se dio esa relación?



CH:- De casualidad. No creo mucho en las casualidades, pero ellas encontraron un video de “Relato de una Mujer” de una función que yo hice cuando apenas se estrenó en el Museo Evita para el Día Internacional de la Mujer. Buscaron una obra sobre violencia de género, encontraron mi obra, se comunicaron vía mail hace un año ya y empezamos un vínculo. Ya se hicieron como 50 funciones, se hicieron 12 funciones en Ciudad Juárez que es una de las ciudades más peligrosas para las mujeres donde la violencia para la mujer es terrible.



T:- Hay tanta que se calcula el piso pero no la cifra exacta, es terrible.



CH:- Es terrible. Y en Chihuahua también, las chicas son de la Licenciatura de Teatro de la Universidad Nacional de México en la sede de Chihuahua. Y bueno, se dio esto de trabajo en el vínculo entre nosotros y escribir, a ellas les gusta mucho como yo escribo y a mí me encanta como arman a la mexicana, tienen una forma de expresar mucho más fuerte y no es tan sutil. No me metí mucho en las puestas porque quería que ellos hicieran su camino y su estética y bueno, ahora se estrenan dos obras más.



T:- ¿Sobre qué son esas dos obras?



CH:- La segunda obra es la segunda parte de “Relato de una Mujer” que se llama “Abre las puertas” y también tiene que ver con la violencia de género. La otra, la tercera, se llama “Niñas, no madres”, que yo utilicé un hashtag que lo utilizó Actrices Argentinas para hablar del abuso infantil, y es una historia con en el mismo formato de teatro poético con videos y música para hablar sobre el abuso y la violencia infantil.