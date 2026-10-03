Andrés Chanampa volvió a meterse de lleno en la discusión interna del Bloquismo y en el armado electoral de cara a 2027. El dirigente chimbero respondió a las definiciones que había dado Alfredo Nardi sobre Graciela Caselles y su posible candidatura en Caucete, y luego se metió en la discusión por Chimbas, donde Ricardo Buteler planteó que toda la oposición debería confluir detrás de una misma candidatura.

La primera discusión tiene como protagonista a Caselles. Nardi, en su reciente incorporación como secretario de bloque, reivindicó la estructura que la histórica dirigente todavía conserva en Capital y sostuvo que allí “se debe una revancha”, pese a que actualmente desarrolla su construcción política en Caucete.

Chanampa tomó esa definición y dejó planteada su mirada en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV. La caucetera viene siendo mencionada dentro de la estrategia territorial del partido para 2027 y, de acuerdo con antecedentes publicados, el Bloquismo la ubica entre los nombres que buscan posicionarse en distintos departamentos.

El cruce tiene además historia dentro del partido. Nardi ya había cuestionado públicamente candidaturas de Caselles y, en 2022, había afirmado que la dirigente utilizaba el lanzamiento de proyectos electorales como una estrategia para terminar negociando otro lugar. En aquella oportunidad, Chanampa había valorado como “muy positivo” que Caselles trabajara en un proyecto para potenciar al Bloquismo.

Pero el escenario de 2027 llevó rápidamente la conversación a Chimbas, el territorio donde Chanampa viene desarrollando su propio armado. El dirigente ya había confirmado públicamente su intención de competir por la intendencia y afirmó: “Voy a ser candidato a intendente de Chimbas por el partido bloquista”. También aclaró que la última palabra deberá tenerla la gente.

Su construcción en el departamento no es nueva. Chanampa aseguró anteriormente que trabaja territorialmente “todos los días” y que mantiene reuniones con vecinos como parte de un proceso de posicionamiento que, según explicó, fue impulsado también desde la conducción partidaria.

En ese escenario apareció el planteo de Ricardo Buteler. El dirigente identificado con el oficialismo provincial sostuvo que, una vez que se defina quién será el candidato, los distintos sectores de la oposición deberían confluir detrás de esa candidatura para disputar Chimbas en 2027. “Cuando se defina quién va a ser el candidato, en interna o como fuese, creo que lo demás queda la unión de todos los dirigentes para lograr una victoria”, afirmó.

La definición pone sobre la mesa una discusión central para Chanampa: cómo se resolverán las candidaturas dentro del espacio opositor y qué lugar tendrá el Bloquismo. El propio dirigente viene sosteniendo desde hace meses que la fuerza debe recuperar protagonismo electoral con candidatos propios. En marzo fue todavía más explícito al señalar que, si el partido lo requiere, competirá por Chimbas, aunque también dijo que respaldará a otro correligionario si la definición interna recae en otro nombre.

Así, entre el mensaje a Nardi por la situación de Caselles y la discusión por una eventual candidatura unificada en Chimbas, Chanampa volvió a exhibir dos de los debates que atraviesan hoy al Bloquismo: quiénes serán sus candidatos y cuánto espacio tendrá el partido dentro del armado que competirá en 2027.

Textuales

Andrés Chanampa / Dirigente bloquista