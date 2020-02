Chanceler Faurie pede construir "um canal de diálogo" com o Brasil, após críticas de Bolsonaro

POR AGENCIA TÉLAM 01 de noviembre de 2019

O chanceler Jorge Faurie disse que é importante construir "um canal de diálogo" entre o Brasil e as autoridades eleitas na Argentina, porque ambos os países "são sócios estratégicos" em uma grande quantidade de setores.



Depois das críticas de diferentes referentes da administração do presidente do Brasil, Jair Bolsonario, e do próprio mandatário contra o presidente eleito, Alberto Fernández, Faurie considerou que esses cruzamentos devem "evitar ser magnificados", e salientou que há um "diálogo importante" com o Brasil.



Para o chanceler as manifestações "tem a ver com uma posição crítica que manteve (o governo brasileiro contra o kirchnerismo), mas o importante é que seja construído um canal de diálogo" entre ambas as administrações.



O funcionário lembrou que os dois países "são sócios estratégicos em uma grande quantidade de assuntos", e nesse marco deve existir "um diálogo com grande razoabilidade e construção", que confiou será gerado "na etapa de transição" do novo governo.