ChangoMâs lanzó su Black Friday con 18 cuotas sin interés y descuentos

ChangoMâs puso en marcha una nueva edición de “El Auténtico Black Friday”, una campaña de descuentos y promociones que se extenderá hasta el 16 de noviembre en sus sucursales de todo el país, los locales de cercanía MâsGo y su tienda online MasOnline.com.ar. La propuesta incluye rebajas de hasta el 50%, ofertas en miles de productos de distintas categorías y opciones de financiación en electrodomésticos.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la posibilidad de comprar determinados productos de electro en 18 cuotas sin interés, una alternativa que alcanza a Smart TVs, aires acondicionados, heladeras, freezers, cocinas, lavarropas y termotanques. Además, la cadena anunció descuentos del 40% en un solo pago para artículos seleccionados de esas categorías.

La campaña también contempla un 35% de descuento en juguetería, con la posibilidad de pagar en hasta cuatro cuotas sin interés. En muebles de jardín, piletas y bicicletas, se ofrecerá un 20% de descuento junto con financiación en 18 cuotas sin interés. Por su parte, determinados pequeños electrodomésticos de cocina, hogar y cuidado personal tendrán un 30% de rebaja y tres cuotas sin interés. También habrá promociones 2x1 en vasos y copas de vidrio.

Descuentos en alimentos, bebidas y productos de limpieza

La iniciativa incluye más de 20.000 productos de la canasta de consumo, entre alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza. En estas categorías se ofrecerán descuentos directos y promociones por la compra de una segunda unidad, además de beneficios exclusivos para quienes estén adheridos al programa MâsClub.

Entre las ofertas destacadas figura el 4x2 en vinos y espumantes para socios MâsClub, con la alternativa de acceder a un 35% de descuento por unidad. En galletitas dulces y saladas, los integrantes del programa podrán obtener un 80% de descuento en la segunda unidad, mientras que la compra de productos seleccionados de shampoo, acondicionador, limpieza y perfumería contará con promociones 2x1.

En bebidas, la cadena anunció una promoción de 3x2 en cervezas. También habrá descuentos del 80%, 70% y 50% en la segunda unidad de productos seleccionados de almacén, frescos, bebidas, perfumería y limpieza.

A estas opciones se suman rebajas directas del 50%, 40%, 35% y 25% en artículos seleccionados de almacén, productos frescos, congelados, limpieza y perfumería.

La nueva edición de “El Auténtico Black Friday” estará vigente desde el jueves 29 de octubre hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. Los consumidores podrán acceder a las promociones en las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y MâsGo, así como a través de la tienda digital MasOnline.com.ar.