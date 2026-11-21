Durante el recital de Tan Biónica en la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2026, Chano Moreno Charpentier se dirigió al público visiblemente entusiasmado por la imponente estructura del escenario y el despliegue tecnológico montado en el Estadio San Juan del Bicentenario. En medio del show, el cantante confesó que por un momento pensó que estaba tocando en Lollapalooza ante la magnitud del montaje.

El artista destacó todo el trabajo técnico y la escenografía desplegada en el predio, poniendo especial énfasis en las pantallas gigantes dispuestas en posición panorámica que acompañaron la puesta visual de la banda. Impactado por el nivel de producción, expresó que le dieron ganas de regresar a la Fiesta Nacional del Sol en 2027.

Además, Chano aprovechó el contacto con la multitud para saludar a sus seguidores y agradecer el cariño y el afecto que recibió de parte del público sanjuanino durante toda la noche, en uno de los momentos más celebrados del cierre de la jornada inaugural.

Tan Biónica protagonizó uno de los momentos más celebrados, combinando sus clásicos más coreados con palabras de elogio hacia la organización del evento y el afecto del público sanjuanino. En medio de la presentación, Chano Moreno Charpentier tomó el micrófono para destacar la magnitud de la propuesta y el clima festivo que se vivía en el predio.

"Che, qué linda que está la fiesta, qué linda que está organizada este año. Nosotros fuimos parte, creo que en el 2015, de esta fiesta y nada, felicitarlos a ustedes también porque me parece increíble", expresó el cantante ante la ovación de los asistentes, recordando el paso de la banda por la celebración sanjuanina una década atrás.

A lo largo del repertorio, el grupo desplegó canciones emblemáticas como "Ciudad mágica", "La melodía de Dios" y "Obsesionario en La Mayor", manteniendo arriba la energía de miles de seguidores que colmaron el estadio durante el cierre de la jornada inaugural.