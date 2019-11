Chapecoense perdió con Botafogo y descendió en el fútbol de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Chapecoense perdió esta noche como local ante Botafogo, por 1-0, y quedó condenado al descenso a la segunda división, al cumplirse la 35ta. Fecha del campeonato brasileño de fútbol de Primera División, más conocido como Brasileirao.



El conjunto "verde" del estado de Santa Catarina quedó en la penúltima posición de la tabla con 28 unidades y ya no podrá alcanzar la línea del decimosexto Ceará (37 puntos), cuando le quedan tres partidos por jugar.



Botafogo (42), que tuvo entre los suplentes al defensor marplatense Joel Carli (ex Quilmes y Aldosivi), se impuso con el tanto marcado por Rhuan (St. 8m.).



A casi tres años de la tragedia aérea que invadió al club, en donde fallecieron 71 personas (mañana se cumple un aniversario de la caída del avión en territorio colombiano), Chapecoense vivió otra jornada de dolor deportivo y retornará a la Serie B, luego de cinco temporadas.



Un avión de la compañía boliviana LaMia, que transportaba a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y periodistas afines a Chapecoense, se estrelló en la madrugada del 28 de noviembre de 2016 en el denominado Cerro Gordo, en las cercanías de Antioquia, Colombia. Iba a jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Medellín.



Solamente 6 personas de las 77 que habían embarcado en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) lograron sobrevivir.



La institución brasileña fue declarada campeona de la edición 2016 de la Copa Sudamericana por Conmebol “como laurel honorífico a la gran pérdida y homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente”.



En otro encuentro de la fecha 35, jugado esta noche, Internacional de Porto Alegre, con los argentinos Andrés D'Alessandro (ex River), Víctor Cuesta (ex Independiente) y Martín Sarrafiore (ex Huracán), perdió 2-1 como local ante Goiás.