Charles Leclerc encendió las alarmas durante el Gran Premio de Italia luego de protagonizar un fuerte accidente en la curva Parabólica del circuito de Monza. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza a más de 170 km/h y terminó impactando contra las barreras de contención.

El choque provocó una desaceleración estimada de entre 50 y 60 fuerzas G. A pesar de la violencia del impacto, Leclerc logró salir por sus propios medios del vehículo y fue atendido inmediatamente por el personal médico de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Qué dijo Leclerc sobre su estado de salud

Los primeros controles realizados después del accidente descartaron lesiones óseas de gravedad. Sin embargo, el piloto de 28 años reconoció que tuvo una alteración repentina en su visión, principalmente en el ojo derecho.

“Estoy bien, el cuello está bien, pero el ojo derecho no me daba una buena visión al principio. Era lo que más me preocupaba apenas me bajé del auto”, explicó Leclerc después del choque. También señaló que tenía algunos dolores, algo que consideró esperable después de un impacto de semejante magnitud.

Nuevos estudios antes de volver a correr

El piloto monegasco será sometido durante este lunes a nuevos controles neurológicos y físicos para determinar si está completamente recuperado. La intención es confirmar primero si está en condiciones de volver al simulador y, posteriormente, de competir.

“Creo que me haré algunos controles adicionales de mi lado para asegurarnos de que estaré completamente bien para la próxima carrera. Debería ser así, pero es mejor ser muy prudentes”, sostuvo.

¿Corre o no el Gran Premio de España?

La presencia de Leclerc en la próxima fecha de la Fórmula 1 todavía no está confirmada. El Gran Premio de España se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre en Madrid, en el nuevo circuito Madring.

Mientras Ferrari analiza los resultados de los estudios, también se investigan las causas del despiste. Una de las hipótesis apunta a una posible anomalía en la entrega de potencia del motor, aunque todavía no existe una confirmación oficial.

Ferrari y la FIA deberán determinar en las próximas horas si Leclerc recibe el alta definitiva y puede viajar a Madrid o si deberá ausentarse de la próxima competencia.