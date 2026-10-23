Charly García cumplió 75 años este viernes 23 de octubre y cientos de fanáticos se congregaron frente a su casa, en el barrio porteño de Palermo, para homenajear a uno de los máximos referentes del rock argentino. Con música en vivo, cánticos y muestras de cariño, seguidores de distintas generaciones participaron de una celebración que tuvo su momento más emotivo cuando el músico salió al balcón para saludarlos.

La convocatoria se realizó en la esquina de avenida Santa Fe y Coronel Díaz, un punto que se convirtió en un lugar de encuentro para los admiradores del artista. Allí, una banda interpretó canciones de distintas etapas de su carrera, mientras el público acompañaba con sus voces y celebraba un nuevo cumpleaños de una figura fundamental de la música nacional.

Música, bigotes pintados y emoción en Palermo

La celebración estuvo marcada por los símbolos que identifican a García. Algunos fanáticos llegaron con carteles y mensajes dedicados al músico, mientras que otros se pintaron el característico bigote bicolor, convertido en una de sus señas más reconocidas.

La convocatoria reunió tanto a quienes crecieron escuchando a Sui Generis como a jóvenes que descubrieron su música con el paso de los años. Las canciones funcionaron como punto de encuentro entre distintas generaciones que comparten la admiración por su obra.

“Es lo más grande que tiene el rock nacional. Lo más grande”, resumió uno de los presentes durante el homenaje.

El saludo desde el balcón que desató la ovación

Uno de los momentos más esperados se produjo cuando Charly apareció en el balcón de su departamento y saludó a la multitud que lo esperaba en la calle. El gesto provocó aplausos, gritos y una ovación de sus seguidores, que aprovecharon la oportunidad para expresarle su cariño y cantarle por su cumpleaños.

La escena volvió a mostrar el vínculo que el artista mantiene con su público y la vigencia de una convocatoria que se repite cada año alrededor del 23 de octubre.

La esquina de Santa Fe y Coronel Díaz se transformó nuevamente en un escenario improvisado, con músicos y admiradores reunidos para celebrar la vida y la trayectoria del creador de clásicos que marcaron la historia del rock argentino.

Una trayectoria que atraviesa generaciones

Carlos Alberto García Moreno, conocido popularmente como Charly García, es una de las figuras centrales de la música argentina. Su recorrido incluye etapas decisivas con Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, además de una extensa carrera solista.

A lo largo de décadas, sus canciones y su estilo influyeron en distintas generaciones de músicos y oyentes. Su obra forma parte de la historia cultural del país y mantiene una presencia constante entre públicos de diferentes edades.

En su cumpleaños número 75, el homenaje frente a su casa volvió a reflejar ese legado. Entre canciones, aplausos y el saludo desde el balcón, los fanáticos celebraron mucho más que una fecha: rindieron tributo a un artista que dejó una marca profunda en la identidad del rock nacional.