Charly García no quiso perderse el concierto que Rubén Blades brindó en Buenos Aires y estuvo entre los espectadores que disfrutaron del espectáculo desde las primeras filas. Antes de la presentación, los dos artistas se encontraron en camarines, donde conversaron durante unos minutos y se tomaron una fotografía.

Blades se presentó este domingo en el Arena de Buenos Aires como parte de su gira de despedida, “Fotografías”. Acompañado por la Roberto Delgado Big Band, integrada por 19 músicos, el artista panameño ofreció un show de más de dos horas ante unas 10.000 personas.

A sus 78 años, Blades recorrió varios de los grandes clásicos de su trayectoria. El concierto comenzó con “Plástico” y continuó con canciones como “Desapariciones”, “Decisiones”, “Cuentas del alma”, “Amor y control” y “Todos vuelven”.

Uno de los momentos destacados llegó cuando el músico recordó a distintos artistas argentinos fallecidos mediante una sucesión de imágenes proyectadas en el escenario. Entre ellos aparecieron Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Astor Piazzolla y el Indio Solari.

El panameño también homenajeó a Héctor Lavoe con una interpretación de “El cantante”, mientras que el cierre del espectáculo estuvo a cargo de uno de sus temas más reconocidos, “Pedro Navaja”.

Durante la presentación, Blades hizo además referencias a distintos acontecimientos recientes de América Latina y dedicó “Ligia Elena” a los venezolanos presentes en el estadio, luego de recordar el terremoto que afectó a La Guaira. También mencionó a Cali, otra de las ciudades vinculadas históricamente con la salsa, tras el sismo registrado allí.

Mientras tanto, Charly García siguió el concierto desde una de las primeras filas. El encuentro entre dos figuras emblemáticas de la música latinoamericana quedó registrado en una fotografía tomada en camarines, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes destacadas de la visita de Blades a Buenos Aires.