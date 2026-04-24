Charly García evoluciona favorablemente tras su operación

El músico Charly García evoluciona favorablemente tras haber sido sometido a una cirugía de riñón en Buenos Aires. Según informaron desde su entorno, la operación fue exitosa y su recuperación avanza sin complicaciones.

La intervención, una nefrectomía parcial (procedimiento en el que se extirpa una parte del riñón), fue programada previamente y se realizó en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. El hecho de que fuera una cirugía planificada permitió un seguimiento médico más controlado.

Tras la operación, el artista permanece internado en una habitación común, fuera de terapia intensiva, y bajo observación constante. De acuerdo a los partes médicos, pasó la noche estable y con sedación, sin presentar complicaciones.

Como parte del posoperatorio, los médicos iniciaron un proceso de diálisis para acompañar el funcionamiento renal y monitorear su evolución. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual en este tipo de intervenciones.

Desde su entorno destacaron que “la operación se realizó según lo previsto” y que el músico “se encuentra bien”, lo que llevó tranquilidad a sus seguidores, que en las últimas horas habían manifestado preocupación por su estado de salud.

El referente del rock nacional, de más de siete décadas de trayectoria, continúa bajo control médico mientras avanza su recuperación, sin una fecha definida aún para el alta, aunque el cuadro general es considerado positivo.