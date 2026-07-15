ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, sufrió una interrupción del servicio durante la noche del martes que afectó a usuarios de distintos países, entre ellos Argentina, quienes no pudieron acceder a la plataforma durante varios minutos.

Los primeros reportes comenzaron a multiplicarse alrededor de las 21.05, hora de Buenos Aires, cuando quienes intentaban ingresar al sitio chatgpt.com se encontraban con un mensaje de error que impedía utilizar el servicio.

La página mostraba una notificación indicando un problema de conexión con el servidor de origen y señalaba que el sistema había agotado el tiempo de espera para establecer la conexión, imposibilitando el acceso al chatbot.

La interrupción se extendió por más de 15 minutos y generó numerosos reportes en redes sociales de usuarios que manifestaron no poder utilizar la herramienta de inteligencia artificial para realizar consultas o trabajar con normalidad.

Cerca de las 21.30, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva y el acceso volvió a la normalidad para la mayoría de los usuarios afectados.

Hasta el momento, OpenAI no informó oficialmente las causas que originaron la interrupción ni brindó detalles sobre el incidente que dejó temporalmente fuera de servicio a una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo.