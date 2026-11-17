La reciente separación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada sumó un nuevo capítulo mediático con el protagonismo de Francisco Liotta Hernández. Mientras el reconocido productor televisivo manifestó públicamente que sus sentimientos por la bailarina continúan intactos, ella optó por mostrarse muy enamorada en sus plataformas digitales.

El intercambio indirecto comenzó cuando el Chato Prada brindó una entrevista en el programa radial Corrientes en el aire para hablar sobre el final de su relación. Durante la charla, el productor abrió su corazón y dejó una frase contundente sobre la madre de su hijo: “Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida”.

Apenas unas horas después de que las declaraciones de su expareja comenzaran a replicarse en todos los portales, Lourdes Sánchez utilizó su cuenta oficial de Instagram. Allí publicó en sus historias una postal sumamente romántica acompañada por Francisco Liotta Hernández, el joven rugbier de 27 años con quien inició este presente sentimental.

La coincidencia temporal entre ambos episodios despertó una inmediata repercusión entre los seguidores de la expareja y el mundo del espectáculo. El gesto de la bailarina al blanquear su actualidad amorosa ocurrió justo cuando el Chato Prada acababa de exponer en radio el profundo cariño que aún conserva por ella.