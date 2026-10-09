Chau sartenes y ollas: 6 trucos del microondas para cocinar en minutos

Resolver las comidas cuando vivimos solos o disponemos de poco tiempo suele ser un desafío constante. En lugar de encender la hornalla y ensuciar una gran cantidad de vajilla, existe un electrodoméstico en la cocina que permite preparar platos completos en tiempo récord. Su sistema de cocción conserva la humedad de los alimentos, optimiza el tiempo de elaboración y ahorra una cantidad considerable de energía. A continuación, se presentan seis métodos prácticos para transformar la rutina gastronómica diaria.

Para conseguir un huevo poché perfecto sin recurrir al agua hirviendo, basta con colocar media taza de agua y un chorrito de vinagre blanco en una taza. Se casca un huevo adentro procurando que quede sumergido, se tapa el recipiente con un plato chico y se lleva a potencia máxima por un lapso de entre 50 y 60 segundos. Al retirar con espumadera, la preparación queda lista para montar sobre tostadas.

Otra alternativa sencilla es la omelette en taza, ideal para desayunos o cenas exprés. Se debe pincelar con aceite el interior de un recipiente apto, batir dos huevos con una cucharada de leche, condimentos al gusto e ingredientes opcionales como queso cremoso, jamón o espinaca. Luego de cocinar a potencia máxima durante 1 minuto y 30 segundos, haciendo un parate a los 45 segundos para remover con tenedor, se obtiene una textura muy esponjosa.

Preparar arroz individual en olla suele generar que la base se pegue. Para evitarlo, en una compotera profunda se combina media taza de arroz blanco, una taza de agua hirviendo, sal y un chorrito de aceite. Se cubre dejando una leve hendidura para el escape de vapor y se programa a potencia media alta durante 10 a 12 minutos. Tras un reposo de 2 minutos, solo resta peinar los granos con un tenedor.

Para la hora del postre, la maicena con dulce de leche se resuelve disolviendo una cucharada de maicena y una de azúcar en 150 ml de leche fría dentro de una taza. Se cocina durante 1 minuto, se remueve bien con batidor y se calienta por 40 segundos adicionales hasta denotar espesor. Colocando una cucharada de dulce de leche en el centro y dejando enfriar, el plato queda listo para consumir.

El tocino crocante también se logra sin salpicaduras mediante el uso de papel absorbente. Se colocan dos tiras de papel sobre un plato, se acomodan las fetas de panceta sin encimar y se tapan con otra hoja de papel. Tras un golpe de calor de 2 a 3 minutos a potencia máxima, las hojas absorben el exceso de grasa y las tiras adquieren una firmeza crocante.

Finalmente, una papa entera se cocina en pocos minutos si se la lava, se la pincha con tenedor y se la envuelve en papel absorbente bien húmedo. Colocada sobre un plato apto, requiere entre 5 y 7 minutos a máxima potencia, girándola a mitad de proceso. El papel retiene el vapor y cocina el vegetal de forma pareja para preparar puré o papas rellenas.