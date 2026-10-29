Chechu Bonelli rompió el silencio en medio de los fuertes rumores de reconciliación con el polista Facundo Pieres y sorprendió a todos con una contundente frase sobre su vida sentimental actual tras las declaraciones de Yanina Latorre. En el programa SQP, la conductora enfrentó los micrófonos y dio detalles de su presente amoroso con total sinceridad.

Durante la transmisión, la protagonista se refirió a las versiones que la vinculan nuevamente con el deportista y aclaró los tantos sin dar demasiadas vueltas al asunto. Según trascendió, el polista habría preferido mantener todo bajo perfil para evitar nuevos conflictos mediáticos, algo que generó opiniones cruzadas en el medio.

Lejos de esquivar las preguntas, Chechu Bonelli y Facundo Pieres acapararon la atención de la farándula nacional debido a los recientes movimientos sentimentales de su entorno. Ante la consulta de los periodistas, la figura pública sentenció sin vueltas: "Estoy sola, estoy bien y yo soy demasiada mujer para ser un secreto".

Para cerrar, la entrevistada dejó en claro que no está dispuesta a ocultar nada y añadió una fuerte reflexión ante las cámaras de televisión. "Jamás sería un secreto de ningún hombre", afirmó Chechu Bonelli, mientras que Majo Martino analizó en el piso los dichos de la modelo en relación al pasado amoroso de Darío Cvitanich.