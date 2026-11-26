Chechu Bonelli dejó atrás un año difícil y apostó nuevamente al amor junto a Tomás Badessich, un hombre de 36 años ajeno al mundo del espectáculo. La periodista y modelo conoció a su actual pareja en un club ubicado en la localidad de Pilar, espacio que ambos frecuentan habitualmente para practicar deportes y compartir actividades recreativas lejos de las cámaras.

La primicia sobre este flamante noviazgo salió a la luz durante la emisión del ciclo Puro Show, donde la panelista Pochi reveló haber recibido una fotografía de ambos caminando tomados de la mano. Tras investigar el origen de la imagen, la comunicadora dialogó directamente con la protagonista para confirmar el vínculo sentimental que ya avanza con pasos firmes.

Antes de autorizar que la noticia trascendiera en los programas de espectáculos, la conductora solicitó unos días de margen para conversar en la intimidad con sus tres hijas sobre este cambio personal. Al referirse a su presente con Badessich, Pochi reprodujo las palabras exactas de su fuente: "Ella me contó que está muy contenta con este chico, que tiene 36 años y no es del medio".

Sobre las cualidades que conquistaron a la modelo en esta etapa, la panelista sumó más detalles de su charla privada y citó: "Me dijo Chechu que él es muy compañero, que la cuida y acompaña mucho pero que no quiere contar mucho más para respetar la privacidad de ambos". De este modo, la pareja busca resguardar su intimidad mientras consolida el lazo afectivo.

Este presente luminoso llega después de un 2026 sumamente complejo en el plano emocional, marcado por su conflictiva separación de Darío Cvitanich ocurrida en 2025. Luego de 14 años de matrimonio y tres hijas en común, la expareja protagonizó diversos cruces mediáticos y expuso públicamente sus diferencias tras algunos romances fugaces que no prosperaron.

La tensión entre los exesposos alcanzó su punto máximo cuando la periodista confesó haberse enterado por la prensa del noviazgo entre el exfutbolista e Ivana Figueiras, quienes incluso anunciaron su casamiento en medio de la polémica. Pese al duro duelo atravesado, la conductora aclaró oportunamente que no existió infidelidad y hoy celebra una nueva oportunidad sentimental.