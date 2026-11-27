El reciente romance entre Chechu Bonelli y Tomás Badessich quedó envuelto en una fuerte controversia luego de que Yanina Latorre expusiera los supuestos motivos por los que la modelo evita dar fechas precisas sobre su relación. La conductora confirmó su noviazgo tras dejar atrás su escandalosa separación de Darío Cvitanich, pero su silencio despertó sospechas inmediatas en el mundo del espectáculo.

Durante la emisión de su programa de streaming, Bonelli contó que recibió una propuesta formal para iniciar el vínculo, aunque esquivó las preguntas sobre el calendario exacto. "No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha", expresó la periodista en un intento por mantener el inicio de su historia lejos del escrutinio público.

Sin embargo, la panelista Yanina Latorre tomó la palabra en el ciclo SQP para asegurar que el hermetismo responde a una superposición de relaciones. "Todo es felicidad en la vida de Chechu Bonelli, menos para la exnovia de Tomás", disparó la comunicadora antes de lanzar una frase contundente sobre la cronología del vínculo: "Tiene una exnovia y parece que las fechas no le dan a nadie".

De acuerdo con la información revelada al aire, el empresario mantuvo una extensa relación previa durante 8 años con una joven llamada Mery, quien se desempeña como influencer y diseñadora de vestidos de novia. "Vivieron en Cancún y tuvieron una relación divina y familiar", detalló Latorre sobre el pasado sentimental del hombre que hoy acompaña a la modelo.

Al intentar comunicarse con la expareja del empresario sin obtener respuesta, la panelista acudió a personas cercanas para reconstruir los hechos. "El entorno dice que se conocieron en un partido de fútbol y que hasta hace dos meses Mery estaba de novia y vivía con él en un departamento en Vicente López con vista al río", explicó sobre la convivencia que terminó de manera abrupta.

Según los testimonios recolectados por la periodista, la ruptura tomó por sorpresa a la diseñadora tras una etapa de crisis. "De un día para el otro, Mery cambia de locación y no lo comunica. Las malas lenguas dicen que él habría conocido a Chechu cuando todavía estaba con Mery y ahí decide la separación", relató sobre el quiebre definitivo.

La cronología expuesta en televisión indica que la diseñadora no sospechó del nuevo vínculo en un primer momento. "Tuvieron muchas idas y venidas. Cuando él fue con este planteo, Mery creyó que era otra ida y venida. Al mes de haberse ido ella del departamento, él blanqueó con Chechu", sostuvo Latorre para graficar la rapidez con la que se oficializó el nuevo romance.

El impacto emocional en la exnovia del empresario también fue tema de debate tras conocerse que ambos comparten conocidos en el ambiente. "Estuvo la semana pasada en una fiesta. Mucha gente que tenemos en común se la cruzó y la vieron medio tristona", comentó la panelista sobre el presente anímico de la joven diseñadora.

Antes de que la noticia saliera a la luz, la expareja defendía la versión de una ruptura en buenos términos y sin otras personas involucradas. "Le preguntaban por Tomás, cuando Chechu todavía no había blanqueado, y ella decía que se habían separado. Lo primero que contaba era que no había terceros en discordia", agregó Latorre sobre los dichos previos de Mery.

Pese a la repercusión mediática que generó el tema, la conductora mantuvo su postura hermética al ser consultada nuevamente por las cámaras de SQP. "Esto viene desde hace un tiempo, tampoco quiero dar tanto detalle. Ni lo cuento", concluyó Bonelli para dar por cerrado el asunto sin aclarar las dudas sobre el comienzo de su relación.