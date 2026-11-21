Durante la última emisión de Valet Parking en La casa streaming, Chechu Bonelli protagonizó un momento inesperado al referirse a su situación sentimental actual. Todo comenzó cuando el productor del ciclo le consultó si deseaba dialogar con un supuesto pretendiente al aire, lo que generó la inmediata reacción de la conductora. Sin dudarlo, la periodista lanzó una tajante respuesta que despertó la curiosidad de todos los presentes en el estudio: "Avisale que no estoy disponible".

Lejos de esquivar el tema, la presentadora se mostró muy sonriente ante las cámaras y decidió brindar algunas pistas sobre el buen momento personal que atraviesa. Frente a la mirada atenta de su equipo, reconoció que su corazón tiene dueño y expresó su felicidad con una contundente declaración. "Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer queriendo alguien llegó a mi vida", confesó con total sinceridad sobre esta reciente etapa en su vida privada.

Ante semejante revelación, sus compañeros de mesa iniciaron un rápido interrogatorio para intentar descubrir la identidad del misterioso candidato que conquistó a la modelo. Con el objetivo de evitar especulaciones mediáticas, la conductora aclaró que el hombre en cuestión mantiene un perfil completamente bajo y está alejado de los medios de comunicación. "No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol", detalló para descartar cualquier vínculo con el ambiente artístico o deportivo.

Al advertir que la charla comenzaba a desviarse demasiado hacia su intimidad, la periodista buscó ponerle un límite a las consultas de sus colegas para retomar el curso habitual del envío. Con firmeza, intentó cerrar el debate y volver a los contenidos pautados por la producción para esa jornada. "Bueno, bueno, basta, sigamos con el programa que hay una rutina que seguir", les indicó dejando en claro que no pensaba revelar mayores precisiones.

No obstante, justo antes de dar por concluido el asunto y cambiar definitivamente de tema, la conductora lanzó un comentario final que volvió a instalar la incertidumbre entre los espectadores. Esbozando una sonrisa pícara frente al micrófono, dejó la puerta abierta a la duda sobre la veracidad de sus propios dichos anteriores. "Estoy jugando, capaz todo lo que dije es mentira...", concluyó dejando el misterio flotando en el aire.