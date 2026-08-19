Chechu Bonelli y la polémica foto que estalló de bronca a Ivana Figueiras

El ambiente de las pasarelas sumó un nuevo foco de tensión tras la viralización de una imagen captada el último fin de semana. En la fotografía se puede ver a Chechu Bonelli posando con Natalie Pietra, quien es la actual pareja de Tomás Guarracino. Este acercamiento cobra relevancia debido a que Pietra mantiene un conflicto judicial por presunto hostigamiento con Ivana Figueiras, madre de la hija de Guarracino y actual novia de Darío Cvitanich.

La imagen fue difundida inicialmente por el productor Marcelo Meca y luego replicada por Pochi de Gossipeame. El detalle que encendió las alarmas fue el uso de la canción "Best Friend" para acompañar el posteo.

Cabe recordar que Figueiras y Cvitanich celebraron recientemente un año de noviazgo en medio de versiones sobre una posible propuesta de matrimonio, mientras que Bonelli es la madre de las hijas del futbolista y anteriormente había pedido distancia de los conflictos.

Ante la repercusión del encuentro, Figueiras decidió romper el silencio mediante un comentario público. La empresaria manifestó "Para… ya me perdí. ¿Esta, la Chechu, es la que está CANSADA del quilombo? JAJAJA NO PUEDO MÁS". Con esta frase, hizo alusión a declaraciones previas de la conductora. Por el momento, no hubo respuestas por parte de las demás involucradas en este cruce que suma un nuevo capítulo a una historia de meses de enfrentamientos.