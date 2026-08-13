El mercado de pases europeo entra en su etapa decisiva y Enzo Fernández vuelve a estar en el centro de una millonaria negociación. El Manchester City busca contratar al mediocampista argentino por pedido expreso de Enzo Maresca, quien ya lo dirigió en Chelsea y pretende volver a tenerlo bajo sus órdenes.

Maresca, que asumió como reemplazante de Pep Guardiola, conoce de cerca al futbolista surgido de River. Durante su etapa en Chelsea, ambos conquistaron la Conference League y el Mundial de Clubes, por lo que el entrenador italiano considera al argentino una pieza importante para su nuevo proyecto.

El interés también está relacionado con el futuro de Rodri. Ante una posible salida del español rumbo al Real Madrid o Barcelona, Enzo aparece como una de las alternativas para ocupar un lugar central en el mediocampo del conjunto inglés.

Sin embargo, Chelsea no está dispuesto a esperar indefinidamente. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el club londinense fijó una condición para avanzar con la operación: el Manchester City deberá desembolsar 120 millones de libras, equivalentes a unos 140 millones de euros, antes del viernes a las 17 de Inglaterra, las 13 de Argentina.

Ese es el plazo establecido por Chelsea para que el City concrete la millonaria transferencia y se quede con el mediocampista argentino.

Mientras tanto, Enzo tiene previsto regresar a los entrenamientos del conjunto londinense la próxima semana, después de haber participado del Mundial 2026 y disfrutado de unos días de vacaciones junto a su familia en Ibiza.

La operación también podría beneficiar a los clubes argentinos que participaron de la formación del futbolista. Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, que distribuye un porcentaje de las transferencias entre las instituciones que formaron a un jugador entre los 12 y los 23 años, River y Defensa y Justicia recibirían una parte del dinero si finalmente se concreta el pase.

En caso de que la transferencia se cierre en 140 millones de euros, River recibiría alrededor de 4,9 millones de euros, correspondientes al 3,5% que le corresponde. Defensa y Justicia, por su parte, percibiría unos 2,1 millones de euros, equivalentes al 1,5%.

Ahora la definición está en manos del Manchester City: deberá decidir antes del viernes si está dispuesto a pagar los 140 millones de euros que exige Chelsea para quedarse con Enzo Fernández.