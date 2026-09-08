Chiche Gelblung volvió a ser internado y la noticia generó preocupación en el ambiente periodístico y entre sus seguidores. El conductor, de 82 años, atraviesa nuevamente un cuadro de salud que requirió atención hospitalaria, aunque por el momento se conocen pocos detalles sobre su estado.

La información fue difundida este martes y rápidamente generó repercusión debido a los antecedentes recientes del periodista, quien ya había atravesado episodios de salud que requirieron internación.

Qué se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue el motivo concreto de esta nueva internación ni se difundió un parte médico detallado que permita conocer su evolución.

Por eso, cualquier versión sobre un diagnóstico específico o sobre la gravedad del cuadro debe tomarse con cautela hasta que exista información oficial de su entorno o del centro médico donde permanece internado.

Gelblung es una de las figuras históricas del periodismo argentino. A lo largo de su extensa carrera trabajó en medios gráficos, radio y televisión, y estuvo al frente de programas como Memoria, Edición Chiche y Hola Chiche.

La noticia volvió a poner el foco sobre la salud del periodista, mientras se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones sobre las razones de su internación y su evolución.