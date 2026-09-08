Chiche Gelblung volvió a ser internado este martes 8 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar dificultades para respirar. El periodista y conductor, de 82 años, atraviesa así su cuarta hospitalización en lo que va de 2026.

Según trascendió, el ingreso se produjo a modo de control y por precaución, luego de que se detectaran complicaciones respiratorias. Los médicos decidieron mantenerlo bajo observación con el objetivo de estabilizar el cuadro y realizarle distintos estudios.

Desde su entorno llevaron tranquilidad y señalaron que el problema respiratorio estaría vinculado con una patología de base y no con una complicación nueva. Incluso aseguraron que hasta el día anterior Gelblung se encontraba trabajando con normalidad y avanzando en nuevos proyectos.

La cuarta internación del año

El periodista ya había sido hospitalizado el 28 de julio en el mismo sanatorio por un episodio respiratorio similar. En aquella oportunidad fue estabilizado y recibió el alta algunos días después.

Su cuadro de salud comenzó a generar preocupación especialmente en mayo, cuando debió ser trasladado de urgencia a terapia intensiva después de sufrir una descompensación en su casa. Los médicos detectaron entonces una trombosis en uno de sus tobillos y debieron colocarle dos stents, además de iniciar un tratamiento anticoagulante.

Aquella internación se extendió durante varias semanas. Tras recibir el alta, Gelblung retomó rápidamente su actividad laboral, pero el 17 de junio tuvo que volver a ser hospitalizado por una complicación pulmonar. A ese episodio se sumó el de fines de julio y ahora esta nueva internación.

Pese a los problemas de salud atravesados durante 2026, el conductor manifestó en reiteradas oportunidades su intención de continuar trabajando y mantenerse activo en televisión.

Por el momento, permanece bajo seguimiento médico en el Mater Dei y no se brindaron precisiones sobre cuándo podría recibir el alta.