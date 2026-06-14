Chiche Gelblung volvió al aire y lanzó duras críticas a Adorni

Luego de varios días de preocupación por su estado de salud, Chiche Gelblung recibió el alta médica y regresó a la actividad. El reconocido periodista reapareció en una entrevista radial y aprovechó la ocasión para referirse a la actualidad política, con fuertes cuestionamientos dirigidos al vocero presidencial Manuel Adorni.

Gelblung había sido internado en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir un accidente doméstico que generó preocupación entre colegas y oyentes. Sin embargo, ya recuperado, volvió a comunicarse con su equipo de trabajo y aseguró encontrarse en buenas condiciones.

“Estoy muy bien, estoy abajo, no puedo subir, pero estoy acá. Estoy en la puerta de la radio. Los extrañé mucho. Estoy muy bien, por suerte”, expresó durante una entrevista concedida a Radio del Plata.

Más allá de su recuperación, el conductor no evitó hablar sobre los temas que dominan la agenda pública y fue contundente al referirse a la situación que involucra a Manuel Adorni, quien quedó en el centro de la escena tras la presentación de su declaración jurada y recientes apariciones mediáticas.

Consultado sobre el tema, Gelblung lanzó una frase que rápidamente generó repercusión. “El escándalo Adorni es una vergüenza”, afirmó, en una crítica directa al funcionario nacional.

El periodista también cuestionó el tratamiento que reciben determinados hechos según el espacio político involucrado. “Yo no lo puedo creer, es insólito. Si lo hubiera hecho un kirchnerista, lo cocinan. Pero bueno, es lo que hay”, sostuvo durante la entrevista.

Las declaraciones se suman a otras opiniones expresadas en los últimos días por figuras del periodismo y de la política, en medio de un clima de creciente debate público sobre la gestión del Gobierno nacional y las controversias que rodean a algunos de sus principales funcionarios.

Mientras tanto, Gelblung dejó atrás el episodio de salud que lo mantuvo alejado de los medios y retomó sus actividades habituales, aunque su regreso quedó marcado por sus explosivas definiciones sobre uno de los temas más comentados de la semana.