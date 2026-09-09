Chiche y Cristina Seoane, el amor que duró 45 años y enfrentó infidelidades

El camino afectivo entre el periodista y la exmodelo estuvo distante de ser lineal. El conductor conoció a la joven cuando ambos coincidían en una producción para la revista Gente. Ese primer contacto funcionó como el punto inicial de una historia que resistió distanciamientos, discusiones, engaños y reencuentros antes de afianzarse.

En ese momento, él se desempeñaba como director editorial de la publicación, mientras que ella destacaba como una de las figuras de las pasarelas. La atracción no surgió en forma inmediata, según recordó ella en entrevistas al señalar que "la atracción no apareció de inmediato".

La modelo se encontraba casada al momento de conocer al profesional de prensa, por lo que la aproximación fue paulatina. Posteriormente ella concretó la separación de su cónyuge y comenzó a colaborar laboralmente en el mismo espacio con él, factor que aceleró la intimidad de los dos.

Los primeros tiempos de la unión estuvieron signados por interrupciones continuas. Existieron alejamientos, enfrentamientos directos e incluso renuncias a puestos de trabajo, en un contexto de desavenencias que tocaban tanto lo privado como lo profesional.

El punto de mayor tensión sucedió cuando el profesional de prensa admitió la existencia de múltiples vínculos en forma simultánea. Ese escenario derivó en una turbulencia severa y provocó una gran decepción en la mujer.

Años más tarde, la propia exmodelo rememoró esa etapa signada por peleas fuertes y situaciones de tirantez que afectaron el día a día bajo el mismo techo. Por su parte, el comunicador catalogó esa época como "una etapa de inmadurez emocional en la que no conseguía sostener una relación estable".

Superar ese quiebre demandó paciencia. El periodista intentó recomponer el lazo con varios gestos, insistió mediante llamados, despachó arreglos florales y solicitó disculpas. Para la exmodelo, restablecer la fe previa demandó un largo proceso. A pesar de los esfuerzos, lograron dejar atrás esa fase y edificar un pacto cotidiano más armónico, aunque las discrepancias continuaron emergiendo de forma ocasional.

En determinado momento buscaron apoyo en la asistencia psicológica profesional. Según explicaron, esos encuentros estuvieron enfocados en la educación de los descendientes y la toma de resoluciones en el hogar.

A pesar de las piedras en el camino, la pareja dio forma a un núcleo numeroso a lo largo de los años. Tuvieron 3 hijos: Federico, María y Magdalena. Con el avance del tiempo la descendencia creció y llegaron 7 nietos, sumando una faceta novedosa a un trayecto compartido durante 45 años que nació en una sesión de fotos y perduró por más de cuatro décadas.