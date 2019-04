Nervios. Ansiedad. Ganas de comerse el escenario realizando lo que aman. Cerca del medio día de este jueves se dio inicio a un nuevo casting que realizó ShowMatch de cara a seleccionar nuevos talentos.

Es que en mayo, Marcelo Tinelli y su producción desembarcará en San Juan para realizar dos programas en el segmento Genios. Por ello de este casting más el que realizaron el año pasado en octubre saldrán nuevas figuras que se lucirán en el programa.

Lo cierto es que de a poco comenzó a llegar gente al Teatro del Bicentenario para mostrar sus destrezas, en la mayoría de los casos relacionados al baile ya sea danza española, folclore, hip hip, imitaciones, entre otras cosas.

"Vengo a mostrar lo que sé hacer y lo que amo que es bailar, por ello presenté un solo de salsa. Me surgió venir porque me seduce la idea de salir en un programa de este nivel. Me llama mucho la atención tener experiencias nuevas", comentó Valentina Sandoval, de 14 años.