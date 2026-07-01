Luego de la histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Alemania por penales, José Luis Chilavert reapareció públicamente y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. El histórico arquero valoró la actuación del plantel, aunque volvió a lanzar una expresión que generó rechazo y renovó sus cuestionamientos al entrenador Gustavo Alfaro.

Durante los días previos, el ex capitán de la Albirroja había sido uno de los principales críticos del seleccionado paraguayo. Sus cuestionamientos apuntaron especialmente contra Alfaro y el arquero Orlando Gill, quien terminó siendo una de las grandes figuras en la clasificación frente al conjunto alemán.

Tras el triunfo, Chilavert comenzó a compartir en su cuenta de X publicaciones de usuarios que le atribuían parte del mérito por la reacción del equipo. Sin embargo, fue recién el martes cuando habló en primera persona.

El exfutbolista respondió a una publicación de la actriz paraguaya Larissa Riquelme, quien cuestionó a quienes habían criticado al equipo y luego celebraron la clasificación. En ese contexto, Chilavert escribió una frase que volvió a generar controversia: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido".

Más allá de esa expresión, el exarquero también destacó la actitud que mostró el plantel para conseguir una de las victorias más importantes de su historia reciente. "Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo".

Sus palabras fueron interpretadas como un acercamiento hacia los futbolistas, a quienes había cuestionado duramente después de la derrota 4-1 frente a Estados Unidos en el debut mundialista.

Sin embargo, el mismo tono no alcanzó al entrenador argentino. Chilavert volvió a apuntar contra Gustavo Alfaro, a quien se refirió nuevamente como el "filósofo de turno", profundizando el enfrentamiento que ambos mantienen desde que el técnico lo calificó como un "francotirador" en una conferencia de prensa.

Mientras Paraguay disfruta de una clasificación histórica y se prepara para afrontar los octavos de final, las declaraciones de uno de sus máximos ídolos volvieron a instalar el debate en torno al presente de la Albirroja y a la relación entre Chilavert y el cuerpo técnico encabezado por Alfaro.