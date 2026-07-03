A un día del encuentro entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial 2026, José Luis Chilavert volvió a protagonizar una controversia tras un comentario publicado en redes sociales.

El exarquero paraguayo respondió a las declaraciones del francés Christophe Dugarry, quien había criticado duramente al seleccionado sudamericano en una entrevista radial. En ese contexto, el exfutbolista francés aseguró que Paraguay sería “vapuleado” y “humillado” en el duelo por la Copa del Mundo.

La respuesta de Chilavert llegó a través de sus redes sociales, donde recordó el cruce entre ambos países en el Mundial de 1998. Sin embargo, en su publicación incluyó una frase que generó controversia internacional al referirse a la actual selección francesa como “una selección de África”, en alusión a la diversidad de su plantel.

El comentario se viralizó rápidamente y sumó un nuevo capítulo a la disputa entre ambos exjugadores, que ya habían intercambiado declaraciones en distintas oportunidades.

El enfrentamiento verbal se dio en la previa del partido que Paraguay y Francia disputarán este sábado 4 de julio en el Philadelphia Stadium, desde las 18:00 horas de Argentina, por los octavos de final del Mundial 2026.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del certamen.