El Gobierno de Chile declaró una emergencia climática preventiva en la Región de Coquimbo, uno de los principales destinos turísticos de los sanjuaninos, ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y posibles aluviones. La medida comenzó a regir este domingo 18 de octubre y se extenderá hasta el viernes 23. Además, las autoridades chilenas mantienen una alerta amarilla para toda la región, donde se encuentran las ciudades de La Serena y Coquimbo.

La decisión fue anunciada por el presidente chileno, José Antonio Kast, y abarca siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío. Según los informes meteorológicos, el sistema frontal podría alcanzar su mayor intensidad el martes 20 de octubre, con precipitaciones concentradas en pocas horas y riesgo de deslizamientos de tierra.

En Coquimbo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó el nivel de prevención a alerta amarilla, reemplazando la alerta temprana que estaba vigente. La disposición permite movilizar recursos y preparar equipos de emergencia ante posibles contingencias climáticas.

Qué se espera en Coquimbo

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile, el sistema frontal afectaría a la región entre la tarde del lunes 19 y la noche del miércoles 21 de octubre. Las precipitaciones más importantes se esperan durante la tarde y noche del martes.

En la zona costera, donde están La Serena y Coquimbo, se pronostican entre 10 y 20 milímetros de lluvia. En la Cordillera de la Costa podrían acumularse entre 15 y 25 milímetros, mientras que en sectores de precordillera y valles precordilleranos los registros alcanzarían entre 20 y 30 milímetros.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) también advirtió sobre un riesgo moderado de remociones en masa, que incluyen aluviones, derrumbes y desplazamientos de material. Las condiciones podrían agravarse en quebradas, cauces de ríos y terrenos inestables.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, explicó que la alerta permitirá disponer de recursos ante una eventual emergencia y solicitó a la población evitar actividades al aire libre en sectores de riesgo durante el temporal.

El vínculo turístico con San Juan

La declaración de emergencia tiene especial interés para San Juan debido a su histórica relación turística con la Región de Coquimbo. Las ciudades de La Serena y Coquimbo reciben habitualmente visitantes sanjuaninos, especialmente durante las vacaciones de verano, por su cercanía geográfica y la conexión a través del Paso Internacional de Agua Negra.

Sin embargo, actualmente el corredor fronterizo permanece cerrado, sin fecha claro de apertura. Algo que usualmente estaba previsto para el mes de noviembre, ahora no se dará: desde Chile mismo afirman que para enero de 2027 recién podría darse la apertura del paso, en tanto que desde San Juan evitaron dar precisiones al respecto, pero si destacaron que sería irresponsable dar fechas por el momento.

Una avalancha dejó tres muertos

La emergencia climática fue declarada pocas horas después de una tragedia ocurrida el sábado 17 de octubre en la cordillera chilena, cerca del centro de esquí Portillo, en la Región de Valparaíso.

Una avalancha sorprendió a siete excursionistas que realizaban una expedición en las inmediaciones de Laguna del Inca. El desprendimiento de nieve provocó la muerte de tres personas, mientras que otras cuatro sobrevivieron.

El accidente ocurrió en una zona de alta montaña señalizada por el peligro de avalanchas. Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate en medio de condiciones meteorológicas adversas.

Aunque la tragedia no ocurrió en Coquimbo, volvió a poner en primer plano los riesgos asociados a los fenómenos climáticos extremos en la cordillera de los Andes.

Tras anunciar la emergencia preventiva, Kast explicó que la decisión busca anticiparse a posibles consecuencias del temporal. "Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana", manifestó.

El mandatario también pidió a la población mantenerse informada por los canales oficiales y adoptar medidas de prevención mientras se desarrolla el fenómeno meteorológico.