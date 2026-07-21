El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó este lunes el estado de catástrofe en parte del norte del país como consecuencia del fuerte temporal de lluvias que afecta desde la semana pasada a las regiones de Coquimbo y Atacama. El fenómeno ya dejó un saldo de cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas, más de 1.100 viviendas destruidas o con daños de consideración y cerca de 100.000 personas aisladas.

El mandatario explicó que la medida fue adoptada debido al agravamiento de la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. El estado de excepción constitucional permitirá acelerar el despliegue de recursos, movilizar a las Fuerzas Armadas para colaborar en las tareas de emergencia y restringir la circulación en las zonas afectadas si fuera necesario.

El temporal comenzó el miércoles pasado y golpeó con especial intensidad a sectores del norte chileno donde las lluvias de esta magnitud son poco frecuentes. Las crecidas de ríos provocaron el corte de rutas, dejando incomunicadas a varias localidades, mientras las inundaciones y los deslizamientos de barro ocasionaron importantes daños en viviendas e infraestructura.

En la región de Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, las precipitaciones provocaron además cortes en el suministro de agua potable y severos problemas en el servicio eléctrico.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, aseguró que la intensidad del fenómeno fue extraordinaria. "Lo que normalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora", afirmó, al calificar el episodio como un evento de precipitaciones anormales y extremas.

Por su parte, Arnaldo Zúñiga, integrante de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló que el país no registraba un temporal de estas características desde hace más de dos décadas. "Hace bastantes años que no teníamos una condición similar", indicó.

El Ministerio de Energía informó que alrededor de 150.000 personas permanecen sin servicio eléctrico en distintas zonas del país. A su vez, el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que la infraestructura de la compañía sufrió importantes daños y que fue necesario evacuar al personal de algunas instalaciones para resguardar su seguridad.

Las consecuencias del sistema frontal también se sintieron en la costa chilena. Debido a las fuertes marejadas y a las ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora, decenas de puertos restringieron parte de sus operaciones como medida preventiva.

Las autoridades mantienen activos los operativos de rescate y asistencia mientras continúan evaluando los daños ocasionados por uno de los temporales más intensos registrados en Chile en los últimos años. (Con información de AFP).