Un fuerte temporal puso en alerta roja a la Región Metropolitana de Chile durante la tarde de este martes 13 de octubre. Las intensas lluvias, tormentas eléctricas y caída de granizo provocaron complicaciones en distintos sectores de Santiago y dejaron a 27.980 usuarios sin suministro eléctrico. Ante la gravedad de las condiciones meteorológicas, las autoridades activaron un operativo de emergencia y advirtieron sobre el riesgo de aluviones y derrumbes.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la alerta roja para toda la Región Metropolitana, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile anticipara precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, acompañadas por actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el temporal dejó a 27.980 clientes sin electricidad al momento del reporte. Las comunas más afectadas fueron Quilicura, con 7.782 usuarios sin servicio, y Lampa, con otros 6.396.

Alerta roja por tormentas, granizo y riesgo de aluviones

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente una alerta por tormentas eléctricas con posibilidad de precipitaciones intensas en la cordillera de la costa, el valle y la precordillera durante este martes.

Además, emitió un aviso por posibles granizadas y fuertes ráfagas de viento que podrían extenderse hasta el miércoles 14 de octubre, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

A este escenario se suma la advertencia del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que identificó un riesgo moderado a alto de aluviones y deslizamientos de tierra en áreas de precordillera, mientras que en el valle longitudinal el peligro fue calificado como moderado.

Activaron un operativo de emergencia

Frente al avance del temporal, Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva que regía en la región y la reemplazó por una alerta roja, que continuará vigente mientras las condiciones meteorológicas lo requieran.

El organismo explicó que esta medida permitirá movilizar todos los recursos disponibles para enfrentar la emergencia, debido a la extensión y severidad del fenómeno.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo de las precipitaciones, los cortes de electricidad y las zonas con mayor riesgo de remoción en masa.