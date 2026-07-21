El presidente José Antonio Kast anunció la medida excepcional ante el deterioro de la situación en las regiones de Coquimbo y Atacama, dos zonas del norte chileno donde las lluvias de esa magnitud resultan inusuales por sus características desérticas.

“Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en gravedad”, el mandatario ordenó “que se determine la activación de este estado de excepción constitucional (de catástrofe)”, según expresó ante la prensa.

La declaración del estado de catástrofe permite al gobierno desplegar efectivos militares, restringir la libertad de circulación y movilizar recursos de asistencia con mayor rapidez para responder a la emergencia.

El temporal de lluvias comenzó el 15 de julio, a causa de los efectos de la corriente de El Niño y golpeó con especial intensidad las regiones de Coquimbo y Atacama, donde las precipitaciones extremas son poco frecuentes. La crecida de ríos bloqueó los principales caminos que conectan diversas localidades, lo que dejó aisladas a miles de personas y complicó el acceso de los equipos de emergencia.

Vista de un enorme deslizamiento de tierra en un barrio residencial en Viña del Mar, Chile, el 18 de julio de 2026 (REUTERS/Rodrigo Garrido).

La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), Alicia Cebrián, informó que el saldo oficial asciende a 10 fallecidos, 17 personas heridas y cuatro desaparecidas. Además, las cifras oficiales indican que más de 1.100 viviendas resultaron destruidas o sufrieron daños de gran magnitud a causa de las inundaciones y los deslizamientos de barro.

En Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, las inundaciones, el barro acumulado y los cortes del suministro eléctrico también afectaron el servicio de agua potable, lo que agravó la situación de los habitantes de la zona.

El viceministro del Interior, Máximo Pávez, describió la magnitud del fenómeno meteorológico y sostuvo que la intensidad de las precipitaciones no tiene antecedentes recientes. “Lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Las autoridades meteorológicas también destacaron el carácter excepcional del temporal. El representante de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que el país no enfrentaba un episodio de estas características desde hacía aproximadamente dos décadas. “Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, declaró Zúñiga a la agencia AFP.

En Coquimbo, ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, las inundaciones, el barro acumulado y los cortes del suministro eléctrico también afectaron el servicio de agua potable.

Los efectos del sistema frontal también alcanzaron a la infraestructura básica. El Ministerio de Energía informó que unas 150.000 personas permanecen sin servicio eléctrico en distintas regiones del país, mientras empresas de servicios básicos trabajan para restablecer el suministro.

El gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, explicó que las instalaciones de la compañía sufrieron daños importantes debido a la magnitud del fenómeno climático. “La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló el ejecutivo.

Además de los daños provocados por las lluvias, las condiciones meteorológicas afectaron la actividad marítima. Durante la semana pasada, las fuertes marejadas y ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora obligaron a decenas de puertos del país a restringir parcialmente sus operaciones de manera preventiva.

Las autoridades mantienen activos los operativos de emergencia para asistir a las comunidades aisladas, despejar rutas y restablecer los servicios esenciales. El gobierno continúa con la evaluación de daños mientras los organismos de emergencia monitorean la evolución de las condiciones meteorológicas en las regiones afectadas.

El gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en las regiones afectadas por un temporal de lluvias que dejó al menos 10 muertos, 17 heridos, cuatro desaparecidos y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños mayores, mientras cerca de 100.000 personas permanecen aisladas por el corte de rutas debido a las crecidas de ríos. La emergencia también dejó unos 2.200 damnificados y alrededor de 150.000 usuarios sin suministro eléctrico en distintos puntos del país.