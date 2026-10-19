Chile prepara una conexión comercial con Malvinas y surgen cuestionamientos en Argentina

Javier Milei viajará este lunes por la noche a Madrid, donde cumplirá una agenda de actividades empresariales, académicas y políticas en la antesala de las elecciones anticipadas españolas del 29 de noviembre. El presidente argentino se reunirá con la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y participará en encuentros vinculados con la economía austríaca, según informó TN.

Las actividades se concentrarán el miércoles 21. Milei expondrá ante empresarios y economistas en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo, y participará en la apertura de la Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, en la Universidad Rey Juan Carlos. En esa institución coincidirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de sus referentes, de acuerdo con la agenda publicada por TN.

El cronograma también contempla una reunión con Ayuso, un encuentro con la Fundación Disenso —vinculada a Vox— y una entrevista con el periodista Fernando González, de El Observador. El viaje incluirá al canciller Pablo Quirno y al vocero presidencial, Adrián Ravier. Milei llegará a Madrid el martes y tiene previsto regresar a la Argentina el miércoles, con arribo el jueves por la mañana, informó TN.

La visita se realizará semanas antes de los comicios convocados para el 29 de noviembre. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a elecciones anticipadas tras el rechazo parlamentario de dos decretos de su gestión sobre vivienda. La campaña formal comenzará el 13 de noviembre. Según las encuestas citadas por TN, el Partido Popular lideraba la intención de voto, aunque no alcanzaba la mayoría absoluta de 176 bancas; Vox aparecía como un posible socio para formar gobierno.

Sánchez fue proclamado candidato de su partido el sábado previo a la llegada de Milei. En esa ocasión, cuestionó las propuestas de sus rivales y afirmó: “Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan”, consignó TN.

La gira también se inscribe en una relación tensa entre Milei y Sánchez. En mayo de 2024, durante un acto de Vox en Madrid, el mandatario argentino calificó de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno español. El episodio derivó en una crisis diplomática y en el llamado a consultas de la embajadora española en Buenos Aires, según los antecedentes publicados por TN.

El impacto electoral de la visita genera opiniones contrapuestas entre analistas citados por La Nación. Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación y especialista en campañas, consideró que una imagen de Milei junto al líder de Vox, Santiago Abascal, podría movilizar al electorado progresista que teme un gobierno de extrema derecha. César Calderón, director de la consultora Red Lines, evaluó que la presencia del argentino podría beneficiar a Sánchez al ofrecerle un adversario extranjero para su campaña.

El Gobierno argentino expresó públicamente su respaldo a dirigentes que, según su postura, defienden las ideas de la libertad. “Siempre va a haber un apoyo del Presidente hacia todos aquellos que defiendan las ideas de la libertad”, dijo Ravier, de acuerdo con TN.