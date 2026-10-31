Un violento ataque a balazos contra una vivienda del departamento Chimbas dejó a un hombre gravemente herido y dos personas detenidas durante la siesta de este sábado 31 de octubre. El episodio ocurrió en el barrio Lebensohn y, según las primeras informaciones, estaría relacionado con un conflicto de larga data entre dos familias de la zona. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece en estado crítico.

El herido fue identificado como Axel Agüero, conocido con el apodo de "Nene", quien recibió un disparo en el abdomen durante el enfrentamiento. Debido a la gravedad de la lesión, debió ser trasladado al centro de salud bajo código rojo, mientras los profesionales médicos trabajan para estabilizarlo.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hecho se produjo en medio de una disputa que involucra a las familias Castillo y Falcón, quienes mantendrían diferencias desde hace tiempo. Si bien esta situación aparece como una de las principales hipótesis, los investigadores buscan determinar cómo comenzó el ataque y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en los disparos.

Dos detenidos y un vehículo secuestrado

Tras el episodio, personal policial desplegó un operativo de seguridad para localizar a los presuntos responsables. El procedimiento permitió detener a dos sospechosos en la intersección de las calles Maradona y 25 de Mayo, en Chimbas.

Durante la intervención, los efectivos también secuestraron un automóvil Peugeot 208 en el que presuntamente se trasladaban los atacantes. El vehículo quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las identidades de las personas detenidas ni precisaron qué participación habría tenido cada una en el enfrentamiento.

Investigan las circunstancias del ataque

Luego de la balacera, personal de Criminalística intervino en el barrio Lebensohn para realizar las primeras tareas investigativas. Los especialistas trabajan en la recolección de pruebas que permitan reconstruir la secuencia del episodio e identificar a todos los involucrados.

La gravedad de lo ocurrido motivó un importante despliegue policial en el sector, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

Por su parte, la principal preocupación continúa centrada en la evolución de Axel Agüero, quien permanece internado en el Hospital Rawson con una herida de gravedad en el abdomen.