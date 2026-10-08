Un hombre de 30 años que tenía un pedido de detención vigente por una causa vinculada a un robo fue aprehendido durante un operativo policial realizado en Chimbas. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, quienes se encontraban realizando tareas de prevención en la zona.

El operativo se desarrolló alrededor de las 13:45, cuando los agentes recorrían el interior del barrio Andacollo 7 y sectores cercanos. Durante la recorrida, los uniformados observaron a un sujeto cuyas características coincidían con las de una persona que era buscada por la Justicia.

Intentó escapar a pie

El procedimiento se produjo en la intersección de las calles Favaloro y Tambor de Tacuarí. Al advertir la presencia policial y cuando los efectivos se identificaron como integrantes de la fuerza, el hombre decidió escapar corriendo.

Los agentes iniciaron una breve persecución a pie y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar. La aprehensión se concretó en el interior del Lote Hogar N° 38, donde finalmente fue reducido.

Una vez controlada la situación, se solicitó la presencia de un móvil policial para trasladar al sospechoso hasta la sede de la Subcomisaría Cipolletti y continuar con las actuaciones correspondientes.

El hombre tenía un pedido de captura

El detenido fue identificado por su apellido como Oviedo y tiene 30 años. Según la información policial, sobre él pesaba una orden de detención relacionada con una investigación por un hecho de robo.

El procedimiento permitió concretar la detención durante una recorrida de prevención que los efectivos realizaban por distintos sectores de Chimbas.

El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, que deberán avanzar con las medidas correspondientes en el marco de la causa por la que era buscado.